Canva passe à l’ère de l’IA avec Studio Magique : découvrez tous les outils

Canva, ce nom évoque pour beaucoup une facilité déconcertante dans la conception graphique. Et si on ajoutait une pincée de magie à tout cela ? Studio Magique arrive pour le faire, marquant une évolution majeure de Canva grâce à l’IA.

L’innovation et la créativité ont toujours été des piliers pour Canva, cette plateforme de conception adulée par de nombreux utilisateurs. Aujourd’hui, Canva fait un grand pas en avant, fusionnant la créativité traditionnelle avec la puissance de l’intelligence artificielle grâce à Studio Magique.

L’IA rejoint la créativité sur Canva

Sous un nouvel onglet intrigant, Studio Magique, Canva propose une série d’outils alimentés par l’IA, créés aussi bien pour les passionnés que pour les professionnels. Selon Canva, ces outils innovants promettent de rendre le processus créatif non seulement plus efficace, mais aussi plus fluide. Ils évitent les tâches redondantes et guident l’utilisateur dans son parcours. Notamment, des fonctionnalités comme « Écriture Magique » et « Design Magique » sont accessibles à tous, mais Canva réserve certaines offres spéciales aux membres premium.

Et la raison de ce développement ? Dans une publication récente, Canva met en lumière les outils de Studio Magique. Chaque outil vise à répondre à des besoins précis comme créer des contenus engageants, simplifier la conception et automatiser les tâches.

Découvrez les outils magiques de Canva

Alors que Studio Magique s’ouvre à nous, une multitude d’outils innovants se dévoilent. Grâce à une collaboration avec Runway, Canva offre De texte à vidéo, permettant de transformer textes, clips et images en vidéos impressionnantes. De plus, à l’image de certains générateurs d’images, De texte à image produit des visuels à partir de simples textes. Par ailleurs, Transformation magique se révèle être un atout en adaptant vos designs à divers formats ou en les traduisant.

Mais ce n’est pas tout ! Design magique, encore en version bêta, promet de donner vie à des conceptions personnalisées à partir de bases vierges. Et pour ceux qui cherchent à ajuster leurs images, Agrandissement magique et Capture magique viennent à la rescousse.

Édition magique et Effaceur d’arrière-plan offrent des modifications spécifiques basées sur les besoins de l’utilisateur.

Avec Animation magique, Canva introduit des éléments cinématographiques dans nos créations, tandis que Gomme magique et Effet magique modifient et embellissent nos images. Enfin, s’appuyant sur la technologie d’OpenAI, Écriture magique se présente comme un outil capable de transformer notre contenu écrit.

Quant aux préoccupations liées à l’utilisation de ces outils, Canva rassure les utilisateurs. Tout contenu généré via Studio Magique peut être utilisé pour des fins personnelles ou commerciales, si les règles d’utilisation sont respectées.

Canva lance Studio Magique : une suite d’outils alimentés par l’IA.



Plusieurs fonctionnalités, comme Écriture Magique ou Design Magique, peuvent être utilisées gratuitement en disposant simplement d’un compte pic.twitter.com/INNgBkq7Kc — Jonathan Chan  💡📣 (@ChanPerco) October 6, 2023

En fusionnant avec Studio Magique, Canva non seulement révolutionne la conception graphique, mais rend également le processus plus accessible et, bien sûr, magique.