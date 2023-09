OpenAI ajoute un plugin Canva pour ChatGPT : Découvrez les possibilités

OpenAI intègre un nouveau plugin Canva pour ChatGPT. Cet ajout simplifie significativement la création de visuels avec le chatbot conversationnel.

Ceux qui s’y sont déjà essayé le savent, utiliser Canva avec ChatGPT est assez compliqué. Le processus de création de visuels demandait beaucoup de manipulations. OpenAI veut ainsi changer cela avec le nouveau plugin Canva intégré dans ChatGPT. La conception de logos, de photos de couverture ou d’affiches se fera désormais facilement.

Ajouter le plugin Canva dans ChatGPT

À noter que la première activation de la fonctionnalité n’est pas automatique. Il est indispensable d’aller dans la boutique de plugins de ChatGPT. On sélectionne ensuite celui de Canva et on effectue l’installation. Cette étape passée, le plugin est disponible dans la page d’accueil de l’intelligence artificielle générative d’OpenAI.

Une fois à la page d’accueil, il suffit de sélectionner GPT-4 pour lancer une nouvelle discussion avec l’agent conversationnel. Rappelons que l’application mobile de ChatGPT ne propose pas les plugins. De ce fait, la nouvelle fonctionnalité Canva est uniquement accessible depuis l’application web et desktop de l’intelligence artificielle.

Précision importante, seuls les utilisateurs qui paient pour ChatGPT Plus peuvent profiter de cet ajout. Pour des renseignements sur les tarifs et les modalités de ce service, cet autre article donne des détails essentiels.

Fonctionnalité avec une prise en main simplifiée

Le nouveau plugin Canva ne change rien à la prise en main de ChatGPT. Comme à son habitude, l’utilisateur aura seulement besoin de lancer une conversation avec le chatbot. Il décrit ensuite le visuel qu’il souhaite créer dans un prompt.

Prenons l’exemple d’un blogueur qui se spécialise dans le football souhaitant changer l’image de son compte X. Celui-ci pourrait écrire dans le prompt “Je suis un passionné de foot actif sur X. Créez une nouvelle bannière pour mon compte”. ChatGPT présentera ensuite une liste de visuels. L’utilisateur choisira le template lui plaisant le plus.

Il est important de souligner que le plugin Canva ne fait pas nécessairement des miracles. Les résultats ne seront pas toujours du goût de l’utilisateur. Ce dernier devra alors effectuer des modifications manuelles sur les visuels obtenus.

Plugin Canva limité à des suggestions

Cette nouvelle solution de conception graphique débarque avec plusieurs templates. Les utilisateurs vont rapidement pouvoir trouver des modèles pour leurs créations. En effet, le plugin effectuera des suggestions pertinentes selon que la création soit un overlay Twitch, une bannière pour ses réseaux sociaux ou une simple image d’illustration.

Les utilisateurs devront encore patienter pour bénéficier d’options de personnalisation poussées. Avec son nouveau plugin Canva, ChatGPT se contente de proposer des modèles. À noter que chaque template en suggestion s’accompagne d’un lien vers Canva. Les utilisateurs peuvent cliquer dessus pour faire des personnalisations directement sur la plateforme de conception graphique.

Le nouveau plugin Canva pour ChatGPT offre un gain de temps significatif. Sans celui-ci, les utilisateurs peuvent passer plusieurs minutes à faire défiler le catalogue de templates de Canva avant de trouver le modèle idéal. L’IA générative d’OpenAI cible ainsi les templates appropriés pour faciliter les recherches.