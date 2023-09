Vos données peuvent-elles rester à l’infini sur une carte SD ? La vraie réponse

Une carte SD convient-elle au stockage à long terme ? Combien de temps les données peuvent-elles rester sur la carte ? Serait-il possible de les stocker sur ce périphérique à l’infini ? Éléments de réponse.

Comment fonctionnent les cartes SD ?

Une carte SD (Secure Digital) est un périphérique à semi-conducteurs. Cela signifie qu’elle ne contient aucune pièce mobile, contrairement aux disquettes par exemple qui comportaient des disques fins et fragiles tournant à grande vitesse. Ce qui la rend nettement plus résistante.

Les données d’une carte SD sont stockées sur une série de puces mémoires appelées puces NAND. Ces puces ne s’usent pas facilement, de sorte que les données peuvent y être écrites des milliers de fois au cours de leur durée de vie, rendant les cartes SD résilientes et durables.

Bien que les cartes SD soient durables, elles ont néanmoins une durée de vie limitée. Autrement dit, vos données ne pourront pas rester indéfiniment sur ce support. Combien d’années une carte SD peut elle être fonctionnelle et y a-t-il moyen de prolonger sa durée de vie ?

Une durée de vie limitée

La carte SD utilise une mémoire flash, une mémoire non volatile ne nécessite pas d’énergie pour maintenir l’intégrité des données stockées. Sur la carte, ces dernières correspondent à des charges électriques stockées dans les cellules mémoires. Celles-ci peuvent devenir instables avec le temps. Il y a donc risque de perte de charge. Dans le pire des cas, cette perte de charge peut entraîner une corruption/perte de données.

La carte SD n’est pas conçue pour une utilisation à long terme, raison pour laquelle vous devez toujours sauvegarder vos données sur un appareil. Selon les normes relatives à la mémoire flash, une cellule mémoire doit pouvoir conserver les données pendant au moins 10 ans. Ceci, si vous conservez la carte dans des conditions optimales.

Cette durée de vie dépendra de nombreux facteurs comme l’intensité de l’utilisation, la fréquence de l’écriture et la suppression de données en l’occurrence. L’environnement (température, humidité …) conditionne également la durée de vie des cellules mémoires.

Comment faire durer votre carte ?

Pour maintenir votre carte SD dans un état idéal et augmenter sa durée de vie, manipulez-la avec précaution, notamment lorsque vous l’insérer/la retirer d’un appareil. Évitez également les opérations directes sur la carte SD. Pensez à copier les fichiers sur un appareil avant de les modifier ou les éditer.

Par ailleurs, retirez la carte de l’appareil lorsque vous ne l’utilisez pas et pensez à la ranger dans un endroit propre. Essayez notamment de la conserver dans un étui pour éviter que la poussière et autre saleté ne s’accumulent sur les points de contact. Un carte SD sale est sujette à des dysfonctionnements, sans compter que cela réduit sa durée de vie.

Une température trop élevée (plus de 50°C) et trop d’humidité peuvent également endommager la carte. Enfin, la qualité de la carte en soi participe également à sa durée de vie. Choisissez dans la mesure du possible une marque fiable.