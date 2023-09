Les cartes graphiques sans câbles sont là : une révolution pour les PC ?

La plus récente alimentation pour carte graphique traverse désormais la carte mère et offre une puissance plus élevée même sans câble.

Ces derniers temps, nous avons été témoins de nombreux développements dans le domaine des connexions d’alimentation pour les cartes graphiques. Cela va des problèmes de connecteur 12VHPWR pour les cartes PCIe 5.0 à la récente guerre contre les câbles, visant à rendre les connexions d’alimentation des PC plus discrètes ou à les éliminer complètement. Aujourd’hui, une nouvelle option a été révélée par un leaker sur son compte Twitter : le GC-HPCE. Il s’agit d’une variante d’un composant de carte mère existant. Et apparemment, il permet aux cartes graphiques de puiser leur puissance directement de la carte mère, fournissant une puissance de 900 watts, sans recourir à des câbles.

Cartes graphiques sans câbles : moins de fils mais plus de puissance

L’idée de cette connexion n’est pas entièrement nouvelle. Asus avait déjà montré une version préliminaire du GC-HPCE lors du Computex en mai. Une production ultérieure était d’ailleurs prévue. En substance, cette nouvelle connexion se trouve en arrière-plan, à quelques centimètres du port principal PCIe 5.0 de la carte mère. Le GPU se connecte à la fois au port PCIe principal et à la connexion d’alimentation GC-HPCE. C’est cette dernière qui fournit de l’électricité via un câble d’alimentation standard que l’on doit brancher à l’arrière de la carte mère.

Cette approche offre plusieurs avantages. Tout d’abord, ces cartes graphiques permettent de réduire le nombre de câbles dans le boîtier principal de l’ordinateur. Ce qui améliore la circulation de l’air et l’esthétique globale. Ensuite, elle offre une durée de vie de connexion nettement améliorée, passant de 12 cycles pour le 12VHPWR à 200 cycles. Ce qui pourrait réduire les risques de dommages lors de l’insertion et du retrait des cartes graphiques. Et cela tant que le rail d’alimentation à l’arrière de la carte mère reste intact.

La conception du GC-HPCE permet également de fournir davantage de puissance. Il dispose d’une connexion à 28 broches capable de gérer jusqu’à 900 watts, probablement grâce à plusieurs câbles d’alimentation montés à l’arrière.

Besoin d’un matériel compatible ? Asus est déjà sur le coup !

Bien sûr, il existe plusieurs normes concurrentes dans ce domaine. Mais celle-ci semble avoir un potentiel considérable, d’autant plus qu’Asus semble déjà être sur le point de développer un matériel compatible. Avec des composants sans câbles de plus en plus puissants qui dépassent même les limites des spécifications électriques PCIe 5.0, cette nouvelle connexion pourrait être une aubaine pour les fabricants de cartes graphiques souhaitant la prendre en charge.

Le seul bémol, c’est que vous auriez besoin d’une carte mère, ainsi que d’une carte graphique compatible. Néanmoins, les alimentations existantes peuvent fonctionner avec cette nouvelle version de GPU. Mais vous devez recourir à des adaptateurs avant de pouvoir brancher un GC-HPCE.

Toutefois, étant donné que la transition vers PCIe 5.0 se déroule à un rythme relativement lent, il est important de noter que les normes et les attentes dans ce domaine continuent de se développer. Par conséquent, il est difficile de prédire avec certitude ce que l’avenir nous réserve. Mais il est tout à fait possible que de nouvelles avancées passionnantes puissent émerger lors du Computex de l’année prochaine. Reste à savoir lesquelles.