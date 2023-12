Casserole d’or 2023 : votez pour la plus grosse arnaque de l’année !

Cette année, nous vous invitons à participer à l’élection de la Casserole d’Or 2023, désignant la pire arnaque en matière d’étiquetage ! Parmi les 6 produits nominés, à qui décernerez-vous la prestigieuse Casserole d’Or de Noël 2023 ? Le vote est ouvert jusqu’au 20 décembre.

En cette période festive, les étagères scintillent de mille feux avec des produits attrayants pour les achats de Noël. Mais derrière les paillettes se cachent parfois des arnaques. Pour démêler le vrai du faux, la Casserole d’Or 2023 invite les consommateurs à désigner la plus grande tromperie de l’année. Six produits sont en lice pour ce titre peu enviable. Qui sera le champion de la supercherie ?

La déception du Saumon Fumé Labeyrie

Parmi les nominés pour la Casserole d’Or 2023, le saumon fumé Labeyrie se démarque. Traditionnellement apprécié lors des festivités, ce produit a subi une diminution de taille, passant de 220g à 210g chez Monoprix.

Cette modification, cependant, n’a pas été reflétée dans le prix, qui a, au contraire, augmenté de près de 19%. Une telle pratique, connue sous le nom de shrinkflation, en fait un candidat sérieux pour la Casserole d’Or 2023, soulignant un décalage flagrant entre la quantité offerte et le prix demandé.

Pain d’Épices Brossard et la Casserole d’Or 2023

Un autre candidat à la Casserole d’Or 2023 est le pain d’épices spécial foie gras de Brossard. En surface, il présente un aspect festif et attractif, promettant une expérience gustative adaptée à la saison. Cependant, en y regardant de plus près, on découvre que le premier ingrédient n’est pas du miel, mais du sirop de glucose-fructose, un substitut bien moins noble.

Ce produit est vendu au même prix qu’une autre version de pain d’épices de la marque, qui, elle, contient effectivement du miel. Cette approche pourrait bien lui valoir le titre de la Casserole d’Or cette année.

Quel produit sera élu pire arnaque de Noël cette année ? L'association Foodwatch dénonce le marketing quand il tente de dissimuler la réalité. 6 produits au total sont nominés pour décrocher la Casserole d’Or de Noël 2023.



Guyader et sa Terrine : Une Nomination Méritée

La terrine aux noix de Saint-Jacques de Guyader est également en lice pour la Casserole d’Or 2023. Annoncée comme un mets de choix pour les tables de Noël, elle semble offrir une expérience culinaire raffinée. Or, une analyse attentive révèle que le principal ingrédient n’est pas la coquille Saint-Jacques, mais du colin, un poisson bien moins prestigieux.

De plus, les consommateurs découvrent que les prétendues noix de Saint-Jacques sont en réalité des pétoncles, bien moins coûteux. Cette révélation place fermement Guyader parmi les prétendants au titre peu enviable.

Bjorg et le Citron de Cuisine : en lice pour la Casserole d’Or 2023

Le produit de Bjorg, un citron de cuisine, se retrouve aussi parmi les nominés pour la Casserole d’Or 2023. Vendu comme un assaisonnement pratique, il est composé majoritairement d’eau, à hauteur de 70%, et seulement de 30% de citron.

Cette composition surprenante, surtout vendue au prix du jus de citron pur, soulève des questions sur la transparence des informations fournies au consommateur.

Le Panettone Ciro : entre tradition et tromperie

Le panettone de la Maison Ciro figure également parmi les postulants à la Casserole d’Or 2023. Ce gâteau, vanté pour ses origines italiennes et ses ingrédients traditionnels, cache en réalité de l’huile de palme, un substitut moins coûteux et controversé par rapport au beurre traditionnellement utilisé. Cette révélation met en évidence un écart notable entre le marketing et la composition réelle du produit, faisant du panettone Ciro un candidat potentiel pour la Casserole d’Or.

Les Œufs en Chocolat Ferrero Rocher : un emballage trompeur

Enfin, les œufs en chocolat Ferrero Rocher concourent eux aussi pour la Casserole d’Or 2023. Leur emballage attrayant cache une réalité moins généreuse : le sachet est à 52% vide. Cette pratique de remplissage exagéré, courante mais souvent critiquée dans l’industrie alimentaire, place Ferrero Rocher en bonne position pour remporter cette compétition peu flatteuse.