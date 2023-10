La planète rouge n’est plus un objectif lointain pour les astronautes. Avec ces « voiles solaires », il serait possible d’atteindre cette destination en un rien de temps.

Une récente étude a bouleversé le monde de l’astronomie. Selon une dernière revue d’ Acta Astronautica, les « voiles solaires » seraient des moyens efficaces pour se rendre sur Mars. Sur papier, ces appareils défient toutes les technologies existantes. Un voyage en un éclair, qui nécessite peu de carburant. Une aubaine si l’étude et les expériences arrivent à leurs termes.

Voiles solaires : des moyens de transport révolutionnaires

Les grands explorateurs ont utilisé les voiles pour sillonner le monde. Ils ont découvert les terres les plus éloignées. Et ces voyages ont amélioré la connaissance de notre planète.

Et ce même concept sera désormais employé dans les voyages spatiaux. En effet, les ingénieurs vont déployer les « voiles solaires ». Elles vont capter les photons solaires et les utilisent comme des carburants. La vitesse augmente au fur et à mesure où les voiles captent les photons solaires. Les astronautes peuvent atteindre leur destination en un temps record.

Pourquoi la planète Mars ?

Elon Musk est fasciné par Mars. Avec SpaceX, l’entrepreneur tente de coloniser ces lieux. Les chercheurs de l’Université de technologie de Dresde s’intéressent aussi à cette planète.

En effet, elle bénéficie d’une localisation favorable aux voiles solaires. Mars se situe directement en face de la Terre en tenant compte de l’emplacement du soleil. Les chercheurs peuvent alors lancer les appareils depuis la Terre, et gagner en vitesse tout au long de la traversée. Une idée révolutionnaire, qui pourra raccourcir la durée du trajet Terre-Mars.

Rappelons qu’un voyage vers Mars dure jusqu’à 9 mois avec les technologies actuelles. Il existe des variations en fonction des positions des planètes, et les moments des lancements. Il faut aussi tenir compte du temps du retour.

Des études avec des résultats prometteurs

Les chercheurs ont utilisé des prototypes de « voiles solaires » afin de prouver leur théorie. La voile mesurait 104 m2, avec un aérographe de 720 grammes. Cet appareil va voyager vers Mars et le milieu interstellaire (héliopause).

Les scientifiques ont dénommé la première option la méthode de transfert direct vers l’extérieur. La voile décollera alors depuis une orbite polaire autour de la terre.

Il y a aussi la méthode de transfert vers l’intérieur. Ici, l’appareil sera acheminé par une fusée traditionnelle à 0,6 UA du soleil. Il pourra capter une quantité conséquente de photons pour rejoindre l’héliopause à une vitesse inimaginable.

Les simulations ont fourni des données prometteuses. Les voiles solaires peuvent arriver sur Mars en 26 jours avec la méthode de transfert direct. Pour le transfert interne, le trajet a duré 126 jours. Mais il faut compter 103 jours pour atteindre le point de lancement à 0,6 UA du soleil.

Toutefois, les voiles solaires présentent quelques inconvénients. Avec une telle vitesse, le ralentissement pose problème, surtout à l’arrivée sur Mars. Les chercheurs étudient alors la possibilité d’installer des aéro- Captures pour corriger le tir.

Et les habitants de la planète Terre peuvent admirer cette technologie à partir du février 2025. C’est l’année du lancement du Solar Cruiser de la NASA.