Guide pratique pour changer le mot de passe de son compte Twitter

Changer ou réinitialiser le mot de passe de son compte Twitter est possible à condition d’avoir une adresse mail ou un numéro rattaché. Il est préférable d’utiliser un gestionnaire de mot de passe pour générer un mot de passe fort résistant aux attaques des hackers.

Les hackers piratent les comptes sur les réseaux sociaux pour des raisons financières, simples défis entre eux, volonté de nuire, etc. Dans tous les cas, le piratage d’un compte Twitter peut causer des dommages irréparables pour son propriétaire. C’est le cas notamment d’une entreprise ou d’une personnalité publique. D’où la nécessité de renforcer le mot de passe pour sa sécurité. Voici le guide pour changer le mot de passe de son compte Twitter.

Pourquoi les réseaux sociaux intéressent les pirates informatiques ?

Il y a encore quelques années, le vol de coordonnées bancaires était prisé des hackers. Aujourd’hui, ils s’intéressent aux réseaux sociaux. Le cours d’un compte Facebook piraté augmente.

Sur les réseaux sociaux, les pirates trouvent des informations intimes comme le nom du chien, la date d’anniversaire, le nom de jeune fille, l’équipe de football préférée, etc. Ils utilisent ensuite ces données pour réinitialiser le mot de passe sur un autre site. En effet, plusieurs plateformes demandent la réponse à une question secrète pour valider la réinitialisation.

Les hackers piratent également les comptes sur les réseaux sociaux des entreprises pour faire de l’espionnage industriel. Lorsqu’ils ont accès au compte Facebook ou Linkedin d’un PDG, ils peuvent suivre à la trace son déplacement, ses rendez-vous, etc.

Qu’en est-il de Twitter ? Il y a quelques années, la plateforme a subi une cyberattaque d’envergure. Le piratage se concentrait sur des comptes certifiés de personnalités importantes comme Bill Gates, Kanye West, Elon Musk. Les comptes diffusaient un lien permettant de doubler sa mise pour un transfert en bitcoins.

Un piratage du compte Twitter peut causer des dommages irréparables, notamment pour une entreprise. Le pirate peut diffuser un faux message politique qui va à l’encontre des valeurs de la marque par exemple.

Dans ce contexte, l’utilisation d’un mot de passe sécurisé est plus que jamais indispensable. Si le code d’accès ne remplit pas encore les critères de sécurité, une modification s’impose. Sur Twitter, l’utilisateur a besoin d’un numéro de téléphone à jour ainsi qu’une adresse e-mail pour réussir le changement.

Changer le mot de passe pendant une session

Cela signifie que l’utilisateur peut accéder à son compte. Voici les étapes pour modifier le mot de passe Twitter :

Ouvrir le menu « paramètres et confidentialité » qui se trouve dans l’icône Plus.

Cliquer sur « Modifier votre mot de passe » dans l’option « Votre compte ».

Saisir le mot de passe actuel afin de pouvoir le modifier.

Confirmer la modification en cliquant sur « Enregistrer ».

En cas d’oubli du mot de passe, il faut se rendre dans « paramètres de mot de passe ». Twitter envoie un lien de réinitialisation par e-mail.

Réinitialiser le mot de passe par e-mail

Si l’utilisateur ne peut plus accéder à son compte, la réinitialisation est toujours possible à condition d’avoir une adresse e-mail active. Si tel est le cas, voici la démarche à suivre :

lancer l’application ou la page de connexion Twitter, puis cliquer sur « mot de passe oublié ? ».

le champ à remplir demande une adresse e-mail ou bien un numéro de téléphone. Si plusieurs comptes sont associés à un seul numéro, l’utilisateur ne peut pas choisir cette option. Il devra plutôt renseigner son adresse e-mail.

ouvrir le mail de réinitialisation envoyé par Twitter. Il comprend un code valide pendant une heure.

saisir le code dans le champ destiné à cet effet puis cliquer sur « soumettre ».

l’utilisateur est ensuite invité à entrer son nouveau mot de passe.

Changer le mot de passe Twitter par SMS

Cette démarche est possible si un numéro est associé au compte Twitter. Si tel est le cas, la réinitialisation se déroule comme suit :

suivre le même chemin ci-haut sauf qu’au lieu de renseigner l’adresse e-mail, il faut entrer le numéro de téléphone.

en cliquant sur « rechercher », une nouvelle fenêtre affiche le numéro partiellement.

l’utilisateur doit saisir le numéro correct puis cliquer sur continuer pour recevoir le code par sms.

saisir le code pour créer un nouveau mot de passe.

Un gestionnaire de mots de passe reprend le concept d’un coffre-fort personnel. Ce logiciel représente un espace crypté abritant tous les codes d’accès d’un utilisateur. Ce dernier est le seul qui connaît la combinaison de son « coffre-fort ».

Pour l’ouvrir, l’utilisateur doit utiliser un code spécial appelé « mot de passe maitre ». C’est l’unique information qu’il doit mémoriser avec cet outil.

Un gestionnaire de mot de passe comme NordPass fonctionne comme une mémoire infaillible. Il est capable de stocker des centaines d’identifiants de connexion. En outre, il dispose une option de générateur de mots de passe. L’utilisateur peut composer un mot de passe long et aléatoire pour son compte Twitter sans se soucier de sa mémorisation.

Des outils comme NordPass proposent aussi une fonction « générateur de mots de passe ». Cela signifie qu’il peut composer la chaîne de caractères pour sécuriser un compte Twitter.

Les logiciels actuels deviennent de plus en plus pratiques. L’internaute n’a plus besoin d’ouvrir son « coffre-fort » à chaque connexion sur un site. Le logiciel remplit automatiquement les formulaires. De plus, le gestionnaire de mot de passe est synchronisé sur les autres appareils.