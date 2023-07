ChatGPT est-il vraiment plus créatif que 99% des humains ?

Entre l’humain et l’IA, la question de la créativité a toujours suscité de nombreuses questions. ChatGPT est-il plus créatif que les humains ? Ou la créativité de l’intelligence artificielle n’égalera-t-elle jamais celle des humains ? En tout cas, une récente étude a permis de trancher sur la question : ChatGPT serait plus créatif que 99% des humains.

Les utilisateurs sont toujours subjugués par les prouesses créatives de ChatGPT et des outils d’IA générative en générale. Ce qui les amène (eux et les scientifiques) à se demander si ChatGPT est plus créatif que les humains.

Le Docteur Erik Guzik, professeur au College of Business de l’Université du Montana, aux États-Unis, s’est penché sur la question. Une étude menée par son équipe a révélé que ChatGPT est plus créatif que 99% des humains.

The world of artificial intelligence has taken a giant leap forward.



A recent study led by Dr. Erik Guzik at the University of Montana has shown that AI, specifically ChatGPT powered by the GPT-4 engine, can match the top 1% of human thinkers in terms of creativity.



