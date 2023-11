Il combine ChatGPT, Dall-E, Vision et Code Interpreter : le résultat est incroyable

La fusion de ChatGPT avec Dall-E, Vision et Code Interpreter a créé une révolution dans le monde de l’intelligence artificielle. Cette combinaison incroyable ouvre un nouvel univers de possibilités. Découvrons comment ces fonctionnalités multimodales transforment notre interaction avec cette IA puissante.

L’intelligence artificielle a atteint un sommet avec le lancement de GPT-4 Turbo par OpenAI. Mais ce qui distingue cette version, c’est sa fusion remarquable avec Dall-E, Vision, et l’interprétation de code. Ce combo transforme ChatGPT en une plateforme multimodale, où la communication ne se limite plus aux mots, mais s’étend à la vision, à la programmation et à la navigation web.

ChatGPT et Dall-E : les nouveaux compagnons du code

ChatGPT s’est transformé en un allié précieux pour les programmeurs. Si auparavant, il était impossible de rechercher des solutions aux bugs ou de recevoir des suggestions pour résoudre des problèmes de codage, cette époque est révolue. Avec la fusion de ChatGPT et Dall-E, vous pouvez désormais photographier votre code, y compris les bugs, et obtenir une aide instantanée. Cette IA devient un assistant de codage personnel, corrigeant erreurs de syntaxe et problèmes logiques, et aidant même ceux qui sont novices en programmation.

L’art numérique facilité

L’art n’est plus une chasse gardée pour les experts. Avec ChatGPT et Dall-E, transformez une simple photo en une œuvre d’art numérique. ChatGPT fusionne votre vision avec des styles artistiques divers, démontrant que la créativité n’a plus de limites.

Killer Combo: ChatGPT Merged With Dall-E, Vision, Web Browsing and Code Interpreter



OpenAI has introduced GPT-4 Turbo, which is arguably the most powerful and capable language model (LLM) to date. However, the significant transformation lies in the expanded capabilities. ChatGPT… pic.twitter.com/9dCtubgET1 — It's a Pet (@Its_a_pet) November 9, 2023

L’expansion des capacités de ChatGPT et Dall-E

Un conseiller financier dans votre poche

Dans le monde complexe de la finance, ChatGPT, aidé de Dall-E, devient un oracle financier. Montrez-lui une image de vos stratégies d’investissement, et il les interprétera pour offrir des conseils sur mesure. Cette fonctionnalité transforme ChatGPT en un outil indispensable pour les traders, qu’ils soient novices ou chevronnés.

La mode à la portée de tous

Avec ChatGPT et Dall-E, obtenir des conseils de mode devient un jeu d’enfant. Montrez à ChatGPT une photo de votre tenue et il vous donnera des astuces pour l’améliorer. Cela montre que la mode est désormais accessible à tous, grâce à cette IA polyvalente.

La création d’avatars personnalisés

ChatGPT et Dall-E peuvent transformer votre selfie en une gamme d’avatars captivants. Que ce soit pour un usage professionnel ou personnel, ces avatars numériques reflètent votre image de manière unique.

L’heure du conte réinventée

ChatGPT, avec l’aide de Dall-E, transforme les histoires au coucher en aventures interactives. Racontez une histoire, et ChatGPT la rendra vivante, en la personnalisant avec l’imagination de votre enfant. Cela crée une expérience de conte unique et mémorable.

Votre coach de fitness personnel

ChatGPT devient un coach de fitness personnel, analysant vos photos d’entraînements et fournissant des conseils pour améliorer votre forme. Il devient ainsi un partenaire dans votre quête d’un mode de vie plus sain et actif.

L’union de ChatGPT avec Dall-E, Vision et un interpréteur de code ouvre des horizons inexplorés dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ce mélange de parole, vision et programmation crée une expérience utilisateur révolutionnaire, où l’IA devient plus qu’un simple outil : un collaborateur à part entière. Cette avancée invite à explorer ces nouvelles fonctionnalités et à repousser les limites de l’imagination.