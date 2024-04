Pourquoi ChatGPT sous GPT-4 Turbo est bien meilleur (et comment l’utiliser)

Évidemment que les améliorations de ChatGPT avec GPT-4 Turbo sont significatives. Mais il vous faudra l'abonnement payant pour en profiter.

OpenAI a enfin rendu accessible au grand public la version la plus évoluée de son modèle d'intelligence artificielle phare. En effet, depuis le 12 avril, les abonnés payants peuvent profiter de ChatGPT tournant avec GPT-4 Turbo. Le chatbot repose désormais sur une base de données plus récente et a vu ses capacités renforcées.

Il était temps que la start-up californienne remplace son vieillissant GPT-4. Ce dernier perdait du terrain sur ses concurrents qui ont connu d'importantes améliorations.

Rappelons que le mois dernier, le grand modèle de langage a perdu sa place de numéro un dans le classement Chatbot Arena. Nous devons cette performance à Claude 3 Opus.

C'est donc dans ce contexte qu'OpenAI déploie GPT-4 Turbo pour son populaire chatbot génératif. Le modèle de langage est « disponible pour les utilisateurs payants de ChatGPT », indique la start-up californienne dans une publication sur X.

Our new GPT-4 Turbo is now available to paid ChatGPT users. We've improved capabilities in writing, math, logical reasoning, and coding.

Désormais, des réponses plus naturelles de ChatGPT

GPT-4 Turbo vient renforcer les capacités de ChatGPT. Ses aptitudes sont nettement meilleures en écriture, en raisonnement logique, en mathématiques et en codage.

Sur un thème spécifique, le chatbot génératif arrive à traiter six fois plus de texte qu'auparavant. Sa capacité de traitement augmente de 50 à 300 pages.

Avec cette avalanche d'informations, l'intelligence artificielle devient capable de répondre d'une façon plus détaillée et plus complète. « Les réponses seront plus directes, moins verbeuses, et seront dans un langage plus conversationnel », garantit OpenAI.

Par ailleurs, ce nouveau modèle de langage fournit un modèle linguistique plus sophistiqué. Cela permet au chatbot de générer des légendes ou de décrire des images. ChatGPT avec GPT-4 Turbo peut également répondre aux demandes de synthèse vocale.

Un savoir actualisé pour ChatGPT grâce à GPT-4 Turbo

Le nouveau modèle de langage débarque avec une base de données actualisée. Cela représente un bond considérable par rapport à la version standard de GPT-4.

Au moment de son annonce en novembre dernier, les connaissances de GPT-4 Turbo s'étendaient jusqu'à avril 2023. Aujourd'hui, le modèle repose sur une base de données actualisée jusqu'à décembre 2023.

Avec cette mise à jour majeure, ChatGPT va pouvoir donner des réponses plus vraies et plus précises. Rappelons que les connaissances de GPT-4 se limitent à septembre 2021.

GPT-4 Turbo gratuitement grâce à Copilot

Pour ne pas rater le wagon de l'intelligence artificielle, Microsoft a misé sur OpenAI. La start-up californienne a ainsi bénéficié de plusieurs milliards de dollars d'investissements.

Grâce à cette collaboration, le mastodonte américain des logiciels intègre les solutions d'OpenAI dans ses services. Cela est notamment le cas de GPT-4 Turbo.

En effet, Microsoft a lancé son propre chatbot génératif qui s'appelle Copilot. Son fonctionnement repose également sur le nouveau modèle de langage.

Précisons que Copilot se décline également dans une version payante. Néanmoins, GPT-4 Turbo est accessible dès la formule gratuite. De plus, le chatbot de Microsoft ne propose évidemment pas les plugins personnalisés de ChatGPT.

Familiers de Copilot, avez-vous déjà remarqué les améliorations apportées par GPT-4 Turbo ?

