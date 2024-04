ChatGPT a joué à Red Dead Redemption 2… et voici pourquoi elle a échoué

ChatGPT a tenté de jouer à Red Dead Redemption 2 et n'a pas réussi. Découvrez pourquoi cette expérience s'est avérée être un semi-échec.

Red Dead Redemption 2 est réputé pour son monde ouvert détaillé et ses commandes complexes. Dans ce contexte, un groupe de chercheurs de Chine et de Singapour a tenté de relever ce défi. Pour cela, ils ont utilisé un agent multimodal baptisé CRADLE, intégré à GPT-4V.

Leur objectif était d'explorer les possibilités d'une intelligence artificielle générale (AGI) en utilisant ce jeu comme cas d'étude. Or, les contrôles de RDR2 ne sont pas simples. Ils incluent des dialogues, des icônes uniques, et des instructions diverses. Ces éléments ne sont pas innés pour une IA, qui doit apprendre à partir de zéro.

Les limitations du système de vision GPT-4V dans Red Dead Redemption 2

La vision par ordinateur est fondamentale pour se repérer et interagir dans le monde de Red Dead Redemption 2 (RDR2). Les chercheurs ont fait face à des obstacles avec le système de vision GPT-4V.

Ce système, censé analyser et réagir aux signaux visuels et sonores pour utiliser l'ordinateur de manière intelligente, a montré quelques lacunes. En fait, il s'est avéré que la reconnaissance spatio-visuelle de GPT-4V n'était pas vraiment au point pour un contrôle précis et efficace dans le jeu.

En particulier, des missions comme Protect Dutch, qui exigent une réaction rapide lors d'une fusillade, ont révélé les faiblesses du système. Malgré sa conception avancée, le cadre CRADLE n'a pas réussi à gérer ces situations dynamiques et complexes de manière efficace. Cela montre bien que même les IA les plus avancées peuvent se retrouver dépassées.

CRADLE apprend à jouer à RDR2 comme un humain

Rappelons que CRADLE a été spécialement développé pour apprendre à jouer à Red Dead Redemption 2 (RDR2) à partir de zéro. Il imite ainsi l'expérience d'un joueur humain.

Cette méthode ambitionnait de montrer que l'intelligence artificielle (IA) pouvait maîtriser les commandes de base. Elle visait à démontrer que l'IA pouvait également élaborer des stratégies pour progresser dans le jeu.

Selon les chercheurs, CRADLE a effectivement réussi à réaliser la majorité des tâches du scénario principal de manière cohérente. Toutefois, certaines exceptions notables ont été relevées.

Parmi ces exceptions, des missions comme Search House requièrent une exploration minutieuse d'un environnement intérieur complexe. Certaines tâches nécessitant une planification sur le long terme ont également présenté des défis, et malheureusement, CRADLE n'a pas réussi à surmonter ces obstacles.

Ces difficultés indiquent que l'IA gère bien les tâches routinières et programmées. Cela dit, elle a encore du mal avec les situations demandant une adaptation et une réflexion rapides.

En plus des limitations du système de vision, GPT-4V a eu des difficultés avec des concepts spécifiques au domaine, tels que les icônes uniques et la compréhension des mini-cartes. Mais pour ceux qui ne savaient pas, ces éléments sont cruciaux pour la navigation et la réussite des missions dans RDR2.

Les chercheurs ont noté que l'amélioration de ces aspects est essentielle. Cela permettrait à l'IA de fonctionner de manière autonome dans des environnements virtuels aussi riches que ceux de Red Dead Redemption 2.

