ChatGPT : pourquoi Microsoft a dépensé des millions dans un superordinateur ?

Microsoft a récemment investi des millions de dollars dans un superordinateur. Ce dernier est prévu pour alimenter ChatGPT, le système de traitement de langage d’OpenAI.

ChatGPT est l’un des modèles de traitement de langage naturel les plus avancés et les plus puissants au monde. C’est une technologie révolutionnaire qui a le potentiel de transformer la façon dont les gens interagissent avec les machines. Cependant, pour alimenter cette technologie, il faut une puissance de calcul massive.

C’est là que Microsoft entre en jeu. En septembre 2020, Microsoft a signé un accord avec OpenAI pour devenir son partenaire exclusif pour la commercialisation et le développement de ChatGPT. Dans le cadre de cet accord, Microsoft a investi des millions de dollars dans un super ordinateur dédié à ChatGPT. Cet ordinateur, appelé Azure, est l’un des plus puissants au monde et est capable de traiter des quantités massives de données en un temps record.

Microsoft mise gros sur un superordinateur pour ChatGPT

Microsoft a investi des millions de dollars dans la création d’un superordinateur pour faire tourner ChatGPT, un modèle de langage à grande échelle. Mais pourquoi une entreprise aussi grande que Microsoft dépenserait-elle autant d’argent pour un modèle de langage ? Tout d’abord, ChatGPT est un modèle de pointe dans le domaine de l’IA, capable de traiter des données massives et de fournir des réponses précises et pertinentes en temps réel.

En outre, Microsoft souhaite utiliser ChatGPT pour améliorer ses produits de traduction automatique, de recherche et de reconnaissance vocale. Pour cela, il est nécessaire d’avoir un superordinateur performant qui peut traiter de grandes quantités de données. Enfin, ChatGPT est une source de données de haute qualité pour les chercheurs, les développeurs et les entreprises qui souhaitent améliorer leurs propres modèles de langage. Dans l’ensemble, l’investissement de Microsoft dans un superordinateur pour faire tourner ChatGPT est une décision logique qui permettra à l’entreprise de continuer à être à la pointe de l’innovation en matière d’IA.

Le superordinateur Microsoft, une configuration hors normes pour ChatGPT

Ce super ordinateur de Microsoft constitue bientôt le cerveau qui alimente le modèle de langage ChatGPT. Ce mastodonte de la technologie est équipé de processeurs AMD Epyc, qui permettent de traiter les données à des vitesses vertigineuses. Pour atteindre sa puissance de calcul, le superordinateur est également doté de plus de 285 000 cœurs de traitement et de 10 000 cartes graphiques Nvidia A100. Le tout est relié par un réseau de fibres optiques ultrarapides, capable de transférer des données à une vitesse de 200 Gbit/s.

Cette configuration hors-norme permet à ChatGPT de gérer des quantités incroyables d’informations en temps réel, tout en maintenant une précision et une qualité de langage exceptionnelles. Selon Eric Boyd, vice-président de Microsoft, ils vont « construire des clusters spécialisés » pour atteindre leur objectif. Cette prouesse technologique représente un investissement considérable pour Microsoft. Cependant, il s’agit d’un pari sur l’avenir de l’intelligence artificielle et de ses applications dans de nombreux domaines. Et cela allant de la santé à l’industrie en passant par les sciences et la finance.