Comment naviguer sur internet avec ChatGPT sur Microsoft Bing ?

OpenAI avait déjà expérimenté la navigation sur Internet avec ChatGPT avant de suspendre temporairement la fonctionnalité pour opérer quelques ajustements. Microsoft vient d’annoncer que les utilisateurs de ChatGPT auront de nouveau la possibilité de naviguer sur Internet sur Bing.

ChatGPT : zoom sur cette fonctionnalité de navigation

OpenAI, soutenu par Microsoft, a introduit une nouvelle fonctionnalité de navigation. Autrement dit, il est désormais possible pour les utilisateurs de ChatGPT de naviguer sur Internet et d’obtenir des informations toujours à jour. Cette fonctionnalité est uniquement disponible sur le navigateur Bing.

Cette capacité de navigation de ChatGPT permet aux utilisateurs d’accéder à un plus large éventail d’informations provenant de sources références fiables. Les résultats de recherches suggèrent également des liens vers des images et des vidéos pour fournir des réponses plus précises et pertinentes aux requêtes des utilisateurs.

Avec cette fonctionnalité baptisée « Browse with Bing » (Naviguer avec Bing), ChatGPT cite ses sources dans ses réponses. Cette nouvelle intégration continue d’améliorer les capacités de ChatGPT qui peut aussi (entre autres choses) réserver des vols, effectuer des réservations ou commander des produits en ligne.

Comment naviguer sur Internet avec ChatGPT ?

Dans son annonce, OpenAI explique que la fonctionnalité appelée « Browse with Bing » est pour l’heure uniquement disponible pour les abonnés « Plus » et « Entreprise » de ChatGPT. Néanmoins, l’entreprise prévoit d’en élargir l’accès à tous les autres utilisateurs ultérieurement selon ses explications.

La fonctionnalité de navigation permettra également aux sites Web de contrôler la manière dont ChatGPT peut interagir avec eux. Il faut savoir qu’OpenAI avait déjà mis en place une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’accéder à des informations via le moteur de recherche Bing.

Toutefois, l’entreprise a suspendu cette fonctionnalité pour cause d’abus. Des utilisateurs exploitaient en effet cette capacité de ChatGPT pour contourner le système de paywall (verrou d’accès payant) de certains sites Web. Ce problème ayant été résolu, la nouvelle fonctionnalité de navigation est désormais opérationnelle sous GPT-4.

Pour l’utiliser, connectez-vous à votre compte puis déroulez le menu avant de cliquer sur « Profil et paramètres ». Entrez ensuite dans « Nouvelles fonctionnalités » et sélectionnez « Fonctionnalités bêta » dans laquelle vous allez pouvoir activer « Browse with Bing ».