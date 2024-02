Chine : Quand l’IA défie l’éthique et ressuscite les morts – Détails choquants !

On s’interroge sur les limites de l’IA : va-t-elle se cantonner à notre quotidien ou atteindre des niveaux inimaginables ? Il est surprenant d’apprendre que Sun Kai, un jeune ingénieur en Chine, a utilisé l’IA pour établir une communication avec sa mère décédée.

L’IA transforme les funérailles en Chine avec de nouveaux services. Les familles peuvent désormais communiquer avec des proches décédés, ou plus précisément ressusciter les morts numériquement. Par exemple, une conversation entre un jeune homme et sa grand-mère décédée, recréée par IA, montre la puissance de cette technologie.

Malgré son décès, la grand-mère peut demander à son petit-fils s’il a bien mangé, grâce à un avatar numérique.

En Chine, grâce à l’IA, on peut parler avec les morts

Avec son expérience, Sun Kai évoque comment cela a apaisé ses regrets après le décès de sa mère.

Alors, il partage : « J’étais excité et soulagé. Je me sentais coupable de ne pas avoir passé assez de temps avec ma mère avant son décès et d’avoir consacré trop de temps à mon travail. Entendre ses premiers mots m’a soulagé, réduisant ma culpabilité, me donnant l’impression de dialoguer avec ma mère. »

IA et funérailles : nouvelles possibilités numériques

La création de profils numériques des défunts est complexe. En effet, elle nécessite des vidéos et des enregistrements audio pour recréer l’apparence et la voix.

Yang Yang, responsable chez Nanjing Silicon Intelligence, explique aussi que la technologie permet des dialogues de plus en plus réalistes. Le coût de création d’un profil numérique commence à 2000 euros, mais peut augmenter considérablement selon les besoins de la famille.

L’IA s’étend même aux funérailles, permettant aux défunts de participer à leurs cérémonies. Par ailleurs, Li Jingheng, un responsable de cimetière à Shanghai, mentionne un essai. Un professeur de médecine décédé a dialogué avec ses élèves lors de sa cérémonie. Cela a ému l’assistance et a montré le potentiel émotionnel de cette technologie.

IA et deuil : réactions partagées en Chine

Cette technologie suscite des réactions mitigées. D’un côté, certains y trouvent du réconfort. En revanche, d’autres, comme un habitant de Shanghai, remettent en question sa moralité. La précision avec laquelle les avatars reproduisent les traits et les habitudes des défunts est cruciale pour leur acceptation. Ainsi, les familles doivent être convaincues par la ressemblance entre l’avatar et leur proche disparu afin d’éviter tout sentiment de malaise.

L’utilisation de l’IA pour ressusciter les morts numériquement interroge profondément sur notre rapport à la mort et à la mémoire. En effet, elle nous pousse à réévaluer l’impact des technologies émergentes sur nos traditions les plus intimes. Cela souligne les défis éthiques que ces innovations posent à notre société.

Par conséquent, la Chine, en franchissant ces nouveaux horizons, ouvre un débat sur les limites de la technologie dans la préservation de notre humanité.

Ce développement technologique, tout en offrant des perspectives de réconfort et de continuité, nous confronte également à l’essence même de ce qui fait de nous des êtres humains.

La possibilité de maintenir un lien avec ceux qui nous ont quittés, bien que séduisante, soulève des questions. Cela nous oblige à réfléchir sur la valeur de ces interactions synthétisées et leur impact sur le deuil. La Chine mène cette avancée, faisant réfléchir sur l’avenir humain avec l’IA.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.