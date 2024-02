L’IA peut-elle vraiment nous rendre immortels ? L’incroyable futur

Chaque jour, l’intelligence artificielle ne cesse de nous surprendre. Elle est omniprésente, que ce soit dans le monde du travail, de l’éducation ou même dans le domaine médical. Maintenant, l’IA transforme radicalement notre monde, suggérant même la possibilité de nous « rendre immortels ».

Que cela nous plaise ou non, l’intelligence artificielle gagne du terrain dans notre quotidien. Il est temps de s’y faire, car cette tendance est loin de ralentir. Son utilisation vise essentiellement à simplifier notre vie quotidienne. Et ce n’est pas tout : l’IA aspire également à offrir un soutien à vos proches une fois que vous n’êtes plus là, vous rendant immortels.

Des entreprises en Corée, aux États-Unis, et en Chine explorent déjà l’immortalité numérique en développant des avatars et des hologrammes. Ces créations imitent la voix, l’apparence, et même les maniérismes de personnes disparues. Cette perspective ouvre des horizons vertigineux. Elle soulève cependant de profondes questions éthiques.

L’IA et les immortels virtuels défient l’acceptation du deuil

Mais est-il réellement souhaitable de ressusciter les morts à travers des doubles virtuels ? Certes, le désir de revoir et d’entendre nos proches disparus est universel. Toutefois, il est une étape cruciale dans le processus de deuil : l’acceptation de la perte.

Marie-Frédérique Bacqué, directrice du Centre International des Études sur la Mort, souligne l’importance de cette étape. Ceci démontre la nécessité de voir la personne dans son état de mort pour faire le deuil.

Accepter la mort, c’est reconnaître son caractère irréversible et entamer la démarche de composer avec les souvenirs. C’est un aspect fondamental de la vie humaine, inscrit dès l’enfance dans notre développement cognitif. Cependant, si la technologie venait à abolir définitivement la mort, notre société risquerait de perdre ce garde-fou qui lui permet de s’interroger sur ses actes et leurs conséquences.

Les avatars numériques après la mort soulèvent des questions éthiques

La création d’avatars à partir des données personnelles laissées par les individus soulève, sans aucun doute, des questions éthiques cruciales. Alors, qui décide de l’utilisation de ces données ? D’un côté, les familles endeuillées, souvent désireuses de retrouver une connexion avec leurs proches disparus, pourraient être tentées de fournir ces informations.

De l’autre côté, il convient de se demander quelle aurait été la volonté du défunt. Par conséquent, la nécessité de légiférer devient évidente. Toutefois, il faut admettre que la loi seule ne pourra pas régler tous les dilemmes posés par cette nouvelle réalité.

Marie-Frédérique Bacqué souligne également les difficultés spécifiques liées au deuil d’enfants. Dans ces situations particulièrement douloureuses, les parents peuvent être enclins à rechercher des solutions technologiques pour apaiser leur souffrance. Pourtant, les enfants, eux, n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer sur cette question.

Face à cette révolution technologique, il est indispensable de se questionner sur les limites de notre quête d’immortalité. L’IA peut-elle réellement nous rendre immortels ? Ou bien sommes-nous en train de créer une illusion dangereuse, nourrie par notre peur de la mort et notre incapacité à accepter sa réalité incontournable ?

Dans ce futur promis par l’IA, rester conscient des enjeux éthiques et psychologiques est essentiel. Sommes-nous prêts à abandonner notre humanité au profit d’une existence numérique éternelle ?

