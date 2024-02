Cisco : tout connaître sur le leader de la communication sans fil

Cisco est une entreprise informatique focalisée notamment dans la conception et la commercialisation d’équipements pour la mobilité et la sécurité des données. Dans cet article, vous trouverez comment la société se déploie pour faciliter la communication assistée par internet.

Cela fait presque 40 ans que Cisco a vu le jour. Malgré les turbulences qui ont marqué son existence, Cisco demeure le leader de la communication sans fil. Géant du routage et de la commutation, cette entreprise s’occupe également de la sécurité du trafic réseau.

Cisco : présentation de l’entreprise

Ce géant de la Silicon Valley est devenu la référence en matière de communication sans fil. Avant d’étaler son fonctionnement, faisons un petit tour vite fait sur son origine tout en rappelant quelques termes essentiels.

Au début, Sandra Lerner et Leonard Bosack avaient pour but de faciliter la communication et les échanges entre les deux bâtiments du Campus dans l’Université de Stanford, à San Francisco. Ils ont rapidement réalisé la nécessité d’une technologie qui peut gérer différents protocoles locaux. D’où la naissance de Cisco Systems, ce système d’exploitation sur lequel internet compte beaucoup.

Bien que le système ait été conçu dans les années 80, ce n’est qu’à la veille de l’an 2000, avec la démocratisation d’internet, qu’il a connu son ascension. Outre le routage et la commutation, les technologies avancées restent au centre des activités de l’entreprise.

Les principales filiales de Cisco

La stratégie d’acquisition de Cisco a reflété sa concentration sur quatre domaines : 5G sans fil, centre de données/infrastructure hyperconvergée, l’intelligence artificielle et la sécurité.

Acacia Communications, Inc.

En juillet 2019, se préparant à la 5G et à l’augmentation des données, Cisco a acquis Acacia Communicaions Inc. pour 2,6 milliards de dollars. Cela a donné à l’entreprise la technologie des composants optiques. Cette acquisition a complété les achats d’Ensoft Ltd., une société de solutions logicielles, et de Singularity Networks. Cette dernière fournit une technologie de traitement de données.

Duo Sécurité Inc.

En 2018, Cisco a acheté Duo Security, Inc., pour 2,35 milliards de dollars. Duo est l’un des premiers acteurs de la stratégie de confiance zéro. Elle fonctionne sur l’hypothèse que tous les utilisateurs et appareils ne sont pas fiables jusqu’à preuve du contraire. Cisco considère l’acquisition comme un complément à ses services multicloud.

Jaspe Technologies

Le 22 mars 2016, Cisco a acquis Jasper Technologies pour 1,4 milliard de dollars en espèces. Jasper a fourni à Cisco une plateforme IoT basée sur le cloud qui permet aux entreprises de lancer, de gérer et de monétiser des services IoT. Cette société permet à bon nombre des plus grandes entreprises du monde de connecter n’importe quel appareil sur des réseaux cellulaires.

Meraki

Cisco a acheté Meraki en 2012 pour la modique somme de 1,2 milliard de dollars. Meraki est un leader de la mise en réseau dans le cloud et a contribué à étendre la technologie de Cisco pour gérer les réseaux Wi-Fi. Cette société propose aux clients du marché intermédiaire des solutions de mise en réseau qu’ils peuvent gérer à distance depuis le cloud.

Groupe NDS

En 2012, Cisco a acquis la société de logiciels britannique NDS Group pour environ 5 milliards de dollars. L’acquisition a fait progresser la stratégie Videoscape de Cisco. Cette dernière visait à créer des expériences de divertissement via les médias sociaux, la vidéo et la télévision.

Quelques produits et services de Cisco

Cisco Systems dispose d’un large panel de produits et services à l’attention des entreprises qui veulent assurer la mobilité et la sécurité de leurs données.

Cisco IOS, ce système d’exploitation propriétaire facilite les échanges de données.

Le réseau sans fil wifi ne cesse d’enregistrer de nouveaux utilisateurs. L’IPTV et la visioconférence connaissent un grand succès sur le marché. Un succès de façon exponentielle, surtout après la crise de la covid-19 qui a favorisé le télétravail.

Cisco développe également des solutions de stockage en réseau (SAN) ainsi que des logiciels de communication basés sur le Cisco Unified Communications Manager.

Mais la communication et le stockage des données ne sont pas les seules cibles de Cisco, la firme donne aussi des solutions de sécurité comme Cisco VPN3000, entre autres.

Cisco aujourd’hui, une vaste plateforme de communication

Le réseau se forme dans l’infrastructure avant d’atteindre la plateforme. Ces dernières années, Cisco a réussi à devenir un véritable outil de communication, assurant à la fois la gestion et la sécurité des données.

Cette technologie permet de faciliter la communication jour après jour. En effet, Cisco a ouvert la voie à l’interopérabilité des systèmes de communication. Derrière un appel téléphonique passé via Internet, par exemple, il y a tout un système.

Aujourd’hui, Cisco reste le leader mondial de la communication sans fil.

Cisco IOS, qu’est-ce que c’est ?

CISCO IOS désigne le réseau déployé par Cisco Systems. Il s’agit d’un système d’exploitation propriétaire qui équipe les appareils utilisant des routeurs et des commutateurs Cisco, mais pas seulement.

Ce système dispose d’autres services complémentaires destinés à garantir les performances et aussi la sécurité du trafic. Seul l’administrateur peut l’utiliser à cette fin. Ces services comprennent le cryptage, l’authentification, la qualité de service, etc.

Son rôle consiste à assurer la communication et l’échange de données entre les nœuds du réseau. Si le routeur intègre les services ISR de Cisco, le système IOS permet de gérer les appels ainsi que les services de communications unifiées.

Le fonctionnement du système Cisco dépend de l’architecture, l’architecture basée sur Cisco UCS et celle basée sur ACI, qui présente des avantages notoires.

Architecture basée sur UCS

Cisco UCS est un système conçu pour les applications d’analyse d’entreprise. Elle met en avant un large éventail de conceptions. Les conceptions issues de cette architecture sont, en général, validées par Cisco.

Cisco UCS est le fruit d’une collaboration entre Cisco Systems et ses collaborateurs indépendants (ISV) qui lui fournit les logiciels. Ces derniers étant les leaders du secteur dans leur domaine respectif comme l’IA, le Big Data ou encore le stockage d’objets.

Un tel système facilite le déploiement de l’infrastructure. Les logiciels Cisco UCS Manager et Cisco Intersight concourent à l’automatisation du mécanisme. Ce qui accède à la réduction du temps de configuration et d’arrêt du système.

Architecture basée sur ACI

ACI, quant à lui, permet de gérer aisément, en un seul volet, de centaines de commutateurs. Cisco ACI permet donc d’augmenter le volume de trafic au sein de la plateforme Cisco Data Intelligence sans occasionner aucun trouble du réseau.

L’architecture fonctionne en traitant le réseau comme un tout indivisible plutôt qu’un ensemble de commutateurs. C’est pour cette raison que le traitement des données ne donne naissance à aucun bug au sein du réseau.

Au sein de la plateforme Cisco Data Intelligence, le Big Data, les fermes de calcul ainsi que le stockage hiérarchisé forment une entité unique. Chaque élément peut toutefois être pris indépendamment des autres.

Cette architecture intègre et gère les données d’une extrême rapidité. Elle s’occupe aussi de la ferme informatique d’IA ; donnant ainsi naissance à divers types de structure d’IA et donc d’un traitement analytique supplémentaire.

Par ailleurs, celle-ci définit un niveau de stockage permettant un retrait progressif des données déjà traitées vers un système de stockage plus compact. Ce qui réduit le coût total de la possession. Le retrait se fait moyennant un coût par téraoctet de données retirées.

Lorsque la plateforme Cisco Data Intelligence est développée sur Hadoop, il y a une série de nœuds qui reçoivent les fichiers fractionnés afin de les traiter.

Une grappe Kubernetes dispose d’un environnement conteneurisé mutualisé. Cet environnement abrite la batterie de serveurs d’IA s’occupe des charges de travail nécessitant un grand nombre de calculs au sein de la plateforme Cisco Data Intelligence.

Quid de la ferme informatique d’IA

Internet offre aujourd’hui une multitude d’actions qui peuvent s’effectuer par intelligence artificielle. Presque tous les domaines profitent de Cisco Systems : santé, sécurité, etc.

De la sorte, les millions de simulations, conjuguées aux milliers de conteneurs font appel à des calculs beaucoup plus puissants afin d’atteindre une haute précision. Ce qui fait intervenir, outre la puissance de calcul, des GPU et des processeurs en vue d’alimenter les algorithmes d’IA/ML.

En outre, la conteneurisation a permis une gestion des ressources informatiques plus élastique pour les entreprises qui veulent le faire.

Ainsi, chaque entreprise qui le souhaite, peut développer des applications au sein des architectures de microservices avec la possibilité d’exécuter plusieurs versions.

La ferme informatique peut épouser Hadoop. Dans ce cas, la batterie de serveurs d’IA peut être déployée, soit en tant que Cloudera Data Science Workbench, soit en tant que nœuds de calcul Hadoop.

Par contre, lorsque la ferme est développée avec Kubernetes, ce dernier devient une plateforme standard. Elle fait intervenir des ressources CPU et GPU ainsi que d’une mémoire suffisante et donc un stockage externe.

Les avantages du système Cisco

Ce système, se basant sur l’intelligence artificielle, donne accès à plusieurs fonctions comme la rapidité d’obtention des informations par le biais des systèmes accélérés par GPU.

Cette célérité augmente la capacité productive de chaque entreprise et l’épargne de tout autre coût supplémentaire. Un tel résultat est obtenu grâce au serveur Cisco UCS C480 ML.

Dans Cisco Systems se trouve également une solution pour alimenter les charges de travail d’IA. Par ailleurs, ce système permet de déployer la puissance des données via les solutions d’analyse Big Data et d’IA/ML. De la sorte, les charges de travail.

Gros avantage en termes de productivité

L’adoption du système a permis à bon nombre d’entreprises de se débarrasser du réseau téléphonique traditionnel. Toutes les communications s’effectuent via un seul système au moyen de l’intelligence artificielle.

C’est un gros avantage en termes de productivité. Non seulement il réduit le coût des services, mais le système Cisco accède à un important gain de temps du fait que les flux des informations sont optimisés.

En plus du réseau intelligent, Cisco procure plus de sécurité aux applications professionnelles. Les répertoires et courriers électroniques intègrent facilement ces applications afin de faciliter leur utilisation.

Selon Cisco, le système s’affirme donc idéal pour assurer la cybersécurité des gouvernements autant que des entreprises.

Le réseau peut aussi être un facteur de mobilité par le transfert des paramètres et des appels vers tous les appareils qui adhèrent au même réseau.

