Cloud : Google accuse gravement Microsoft et déclare la guerre

Google accuse Microsoft de vouloir contrôler le marché du cloud, ce qui crée une grande confrontation entre eux.

La rivalité entre Google et Microsoft dans le cloud computing s’intensifie, car Google accuse gravement Microsoft. Cela met en évidence les tensions croissantes dans l’industrie technologique, ce qui a des conséquences significatives pour l’avenir du cloud et des technologies émergentes.

Google dénonce les ambitions de Microsoft

Google, par le biais de son vice-président de Google Cloud, Amit Zavery, a exprimé de vives inquiétudes concernant les ambitions de Microsoft dans le domaine du cloud. Selon Zavery, Microsoft ne cherche rien de moins qu’à établir un monopole mondial dans ce secteur crucial.

Cette accusation ne vient pas de nulle part. Google observe depuis longtemps les mouvements stratégiques de Microsoft avec une grande attention. Leurs critiques se sont intensifiées récemment, marquant une nouvelle phase de tension entre les deux géants technologiques.

L’exemple de Windows, qui domine le marché des systèmes d’exploitation depuis des décennies, sert d’avertissement. Google craint que Microsoft n’applique la même stratégie pour monopoliser l’écosystème cloud.

Un tel monopole créerait un environnement fermé, et il obligerait les consommateurs à dépendre exclusivement des services de Microsoft. Cela aurait un grand impact sur la concurrence et l’innovation dans le secteur.

Microsoft's cloud licensing restrictions restrict choice and create harmful downstream impacts for companies, ranging from higher costs, to more security breaches, to a chilling effect on smaller cloud and software providers including European AI startups.https://t.co/pVWPcfIPD9 — Amit Zavery (@azavery) February 26, 2024

Une concurrence sous haute tension

Actuellement, Microsoft se positionne derrière Amazon Web Services (AWS) dans le marché du cloud, avec AWS détenant plus de 33 % de parts de marché contre environ 22 % pour Microsoft.

En revanche, Google s’inquiète non pas de la situation actuelle, mais des tendances futures. Microsoft augmente sa présence de manière significative, non seulement en acquérant plus de serveurs mais aussi en attaquant sur tous les fronts.

L’entreprise s’investit grandement dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA), visant à renforcer sa position de leader. Microsoft semble vouloir utiliser le cloud comme un levier pour dominer d’autres secteurs technologiques. Pour cela, l’entreprise forme des partenariats stratégiques, comme avec OpenAI.

Mais Google voit la stratégie de Microsoft comme une menace à long terme, non seulement pour lui, mais pour l’ensemble de l’écosystème technologique.

Microsoft répond aux critiques

Face à ces accusations, Microsoft maintient que la concurrence dans le domaine du cloud reste vigoureuse et saine. Un porte-parole de l’entreprise a souligné les efforts de Microsoft pour collaborer avec des fournisseurs de cloud indépendants. Ils cherchent à apaiser les inquiétudes et à créer plus d’opportunités pour tous.

Néanmoins, Google interprète ces démarches de manière très différente. Selon Zavery, travailler avec des tiers ne résout pas le problème fondamental. Il accuse Microsoft de manipuler le marché en choisissant qui peut concourir. Cela favorise ainsi indirectement l’établissement d’un monopole.

Face à cette situation, Google appelle à une régulation plus stricte du marché du cloud. Zavery suggère que les autorités de régulation doivent intervenir pour prévenir l’émergence d’un monopole de Microsoft. Il souligne l’importance d’établir des lignes directrices claires pour protéger la concurrence et l’innovation.

Cette guerre du cloud entre Google et Microsoft se déroule dans un contexte tendu. Il existe des préoccupations croissantes concernant la concentration du pouvoir chez quelques géants technologiques. Les régulateurs américains, européens et britanniques ont déjà commencé à examiner de plus près les pratiques de ces entreprises.

