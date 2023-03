Cloud : Google attaque Microsoft et porte de lourdes accusations

Le duel entre les géants de la tech, Google et Microsoft, s’intensifie dans le domaine du Cloud. Google n’hésite pas à lancer des attaques cinglantes et des accusations sévères à l’encontre de son concurrent, suscitant l’intérêt des observateurs du secteur.

Le géant de la recherche web a accusé Microsoft de fournir des services de Cloud peu fiables et peu sécurisés. Les observateurs de l’industrie sont en alerte et suivent avec attention les développements de cette confrontation épique entre deux géants. L’issue de leur affrontement pourrait donc avoir des répercussions significatives sur l’ensemble du marché

Google Cloud accuse Microsoft de pratiques anticoncurrentielles

Google Cloud, la filiale d’Alphabet, a accusé Microsoft de pratiques anticoncurrentielles dans le domaine de l’informatique en nuage. Elle a exprimé son opposition envers les accords que Microsoft a conclus avec plusieurs fournisseurs européens de services de cloud. Ces ententes ont suscité des critiques et une certaine méfiance chez certains acteurs du marché.

La société a affirmé qu’elle ne règlera pas les problèmes plus larges liés aux conditions de licence de l’entreprise. Cette prise de position publique est une première pour Google Cloud. Selon les propos du vice-président de l’entreprise Amit Zavery à Reuters, la société a pris l’initiative de porter la question devant les agences antitrust. Il a également demandé aux régulateurs de l’Union européenne de se pencher sur la question.

Les réponses de Microsoft renvoient à un article de blog publié en mai dernier par son président, Brad Smith. Dans cet article, il avait été mentionné que la part de l’entreprise sur le marché mondial des services de cloud était légèrement supérieure à 20 % de son chiffre d’affaires. Ce résultat le classe au deuxième rang mondial.

En outre, un porte-parole de Microsoft a souligné l’engagement de l’entreprise en faveur du succès de la communauté européenne de l’informatique en nuage. Par conséquent, Google domine le marché du Cloud, mais la concurrence est vive avec Amazon et Microsoft, ses principaux concurrents.

Google et Microsoft sous les feux de la réglementation Cloud

Ces derniers temps, l’accent a été mis sur la réglementation du secteur de l’informatique en nuage aux États-Unis et Royaume-Uni. Cette préoccupation actuelle est liée à la domination de quelques grandes entreprises dans le secteur du cloud.

De plus, l’inquiétude est également renforcée par le rôle crucial que joue le cloud dans le transfert des services des entreprises. Microsoft a formulé une proposition pour modifier ses pratiques de cloud computing dans le but d’éviter toute enquête pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne. Certains petits concurrents ont suspendu leurs plaintes antitrust en acceptant cette proposition. En utilisant sa position dominante, la société lie Azure et d’autres services de cloud, limitant le choix des clients.

La CISPE, avec Amazon dans ses membres, poursuit Microsoft pour violation des lois antitrust. Cela malgré l’approbation de la proposition de modification de ses pratiques par la société. Cette organisation a rejeté les changements proposés par Microsoft. Par ailleurs, la Commission européenne n’a pas commenté cette affaire.