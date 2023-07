Cloud Temple obtient sa certification Azure Expert MSP de Microsoft

Cloud Temple a obtenu la prestigieuse certification Azure Expert MSP de Microsoft. Il va pouvoir conforter sa position sur le marché de l’hybridation cloud en France.

Cloud Temple, acteur clé du SecNumCloud Qualified Trusted Cloud, vient de recevoir la prestigieuse certification Azure Expert MSP de Microsoft, qui démontre son expertise dans le cloud public. En rejoignant le cercle fermé des experts Azure, Cloud Temple confirme sa stratégie de leader français du cloud hybride.

Pour recevoir cet honneur de Microsoft, Yunsi a démontré sa profonde maîtrise de la plateforme Azure et sa capacité à fournir des solutions innovantes, une expertise technique de haut niveau et une expérience inégalée pour la transformation numérique des clients.

Récompense de 5 ans d’efforts pour Cloud Temple

La certification renforce la position de Cloud Temple comme leader dans le cloud et les services gérés et est soutenue par l’étude Markess Blueprint 2023/2024.

D’autre part, l’obtention de la certification satisfait grandement le Directeur technique Services managés & Transformation de l’entreprise. « C’est la récompense de 5 ans d’efforts collectifs. Cette certification Azure Expert MSP est un très beau gage de qualité pour nos clients et met en lumière le travail quotidien des équipes Cloud Temple », explique Jérôme Vu Than.

Cloud Temple fournit 3 catégories de services.

« Elle confirme le bien fondé de notre stratégie d’expert du cloud hybride, qui conjugue le meilleur du cloud public et du cloud souverain. Cette approche est plus que jamais indispensable pour permettre aux entreprises et aux organisations de choisir l’architecture la mieux adaptée à chacun de leurs besoins métiers », a-t-il ensuite ajouté.

Rappelons que le cloud de confiance de Cloud Temple est certifié SecNumCloud et HDS. D’autre part, la société est certifiée ISO 27001 pour toutes les activités de services cloud et d’hébergement. Cloud Temple emploie 300 personnes à travers la France. De plus, le fournisseur de services numériques a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros.