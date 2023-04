Comment accéder au cloud ? Guide complet

Accéder au cloud n’a jamais été si facile ! Le guide complet pour sécuriser et sauvegarder vos données d’où que vous soyez.

La sauvegarde en ligne vous permet de stocker vos données en ligne tout en les sécurisant. Voici d’ailleurs comment accéder au cloud pour en profiter au maximum qu’importe l’appareil que vous utilisez. D’autant plus que les fournisseurs de la sauvegarde en ligne sont de plus en plus nombreux.

pCloud, cet espace cloud personnel vous permet de sauvegarder vos données en ligne qu’importe l’appareil et le navigateur utilisés.

Quelles sont les offres pCloud ?

Pour vous inscrire sur le Cloud, vous devez d’abord télécharger gratuitement l’application mobile ou l’application de bureau selon vos besoins. Les comptes pCloud basiques sont gratuits et offrent jusqu’à 10 Go d’espace. Pour plus d’espace de stockage cloud, vous devez passer à un abonnement mensuel ou annuel des plans pCloud Premium (500 Go) ou pCloud Premium Plus (2 To).

Premium 500 Go – abonnement annuel pour 45,17 euros

Premium 500 Go – abonnement mensuel pour 4,51 euros

Premium Plus 2 To – abonnement annuel pour 90,34 euros

Premium Plus 2 To – abonnement mensuel pour 9,03 euros

Vous pouvez créer un compte pCloud avec votre adresse e-mail ou avec votre profil Facebook/Google/Apple.

Pour créer un compte pCloud avec votre adresse e-mail, ouvrez pCloud.com et cliquez sur le bouton Inscription. Entrez une adresse e-mail et un mot de passe valides, et vérifiez votre compte.

Si vous vous inscrivez avec votre compte Facebook/Google/Apple, ouvrez my. pCloud ou votre application cloud. Sélectionnez sur « Continuer » avec Facebook/Google/Apple. Confirmez votre inscription.

Si vous êtes sur ordinateur ou sur un autre appareil, vous pouvez maintenant sauvegarder sur Cloud. Accédez simplement sur l’application de Bureau. Le système télécharge automatiquement l’application appropriée pour votre système d’exploitation Windows, Linux ou Mac OS. Redémarrez votre ordinateur et pCloud Drive apparaîtra sur votre système. Entrez votre identifiant et connectez-vous au Cloud. Cette application de bureau augmente l’espace de stockage de votre ordinateur.

Le partage de fichiers sur le Cloud est facile même si vos fichiers sont volumineux. Vous avez plusieurs options de partage de fichiers :

Liens partagés : envoyez des fichiers à vos amis et à votre famille en utilisant un lien. Vos destinataires auront un aperçu instantané depuis leur navigateur, même s’ils n’ont pas de compte pCloud. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger vos liens par un mot de passe ou fixer une date d’expiration.

envoyez des fichiers à vos amis et à votre famille en utilisant un lien. Vos destinataires auront un aperçu instantané depuis leur navigateur, même s’ils n’ont pas de compte pCloud. Pour plus de sécurité, vous pouvez protéger vos liens par un mot de passe ou fixer une date d’expiration. Demandes de fichiers : rassemblez les fichiers d’autres personnes directement sur votre compte pCloud. Vos destinataires pourront télécharger des fichiers sans avoir accès à aucun de vos fichiers.

: rassemblez les fichiers d’autres personnes directement sur votre compte pCloud. Vos destinataires pourront télécharger des fichiers sans avoir accès à aucun de vos fichiers. Liens directs : partagez des fichiers ou dossiers avec d’autres personnes, directement. Le dossier public est un dossier spécial de votre compte que vous pouvez utiliser pour générer des liens de téléchargement directs, et héberger des sites web.

: partagez des fichiers ou dossiers avec d’autres personnes, directement. Le dossier public est un dossier spécial de votre compte que vous pouvez utiliser pour générer des liens de téléchargement directs, et héberger des sites web. Inviter au dossier : partagez des dossiers privés avec d’autres utilisateurs de pCloud. Contrôlez les niveaux d’accès en définissant les autorisations « Afficher » ou « Modifier ». Les invités peuvent collaborer avec vous en acceptant votre invitation.

Sauvegarder vos fichiers Google Drive depuis n’importe quel appareil

Vous pouvez accéder à Google Drive depuis n’importe quel appareil, quel que soit votre navigateur Web à l’exception de Linux. Il vous suffit d’installer l’application et d’ouvrir le dossier correspondant pour l’utiliser. Vous pouvez ainsi accéder et sauvegardez vos données sur le cloud à partir de tout appareil tournant sous Windows grâce à Google Drive.

iCloud, cette plateforme cloud dessert et sécurise tous vos appareils Apple en enregistrant et en synchronisant vos données. Vos informations sont ainsi accessibles d’où que vous êtes tant que vous avez accès à la connexion Internet. Ce stockage en ligne est fourni avec 5 Go de stockage gratuit et vous pouvez avoir plus d’espace de stockage contre des frais.

Il vous faut compter dans les 2,99 et 9,99 euros par mois pour respectivement 200 Go et 2 To d’espace de stockage.

Suivez les étapes suivantes :

Accédez aux paramètres de votre appareil Apple.

Appuyez sur votre nom dans la bannière en haut.

Cliquez maintenant sur iCloud.

Les bascules à côté des applications et des données vous permettent de les synchroniser et de les désynchroniser avec iCloud.

Défilez la liste puis cliquez sur iCloud Backup pour sauvegarder automatiquement vos données iOS et sur le cloud.

En défilant vers le bas, vous pourrez gérer toutes les autres applications installées et pouvant se synchroniser avec iCloud.

Profitez du cloud depuis un Mac

Cliquez sur le symbole Apple dans le coin supérieur de votre écran, puis sur Préférences système et enfin iCloud.

Sélectionnez et désélectionnez les cases à côté des applications et des données pour les synchroniser et les désynchroniser.

Sauvegarder vos données sur iCloud depuis un appareil tournant sous Windows ou depuis le Web

Téléchargez et installez iCloud pour Windows ou pour le navigateur de votre choix avant de redémarrer votre ordinateur.

Connectez-vous à votre compte iCloud avec vos identifiants Apple.

Utilisez les applications Web iCloud pour accéder à vos données à sauvegarder.

Sous Windows, vous pouvez sélectionner et désélectionner les données et les applications que vous voulez sauvegarder.

L’accès à iCloud depuis le Web vous permet aussi de vous déconnecter de tous les navigateurs connectés à votre compte iCloud. Vous pouvez aussi avoir un aperçu de votre espace de stockage restant, des applications pouvant permettre de vous rechercher…