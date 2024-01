Comment concevoir des expériences uniques pour un événement virtuel ?

Concevoir des expériences mémorables pour un événement virtuel représente un défi important. De plus, les participants ont un désir profond de ressentir des effets similaires à ceux des manifestations physiques, même lorsqu’ils sont derrière un écran d’ordinateur. Il est ainsi nécessaire de recréer ce sentiment de connexion, d’engagement et de mémorabilité. Le but est de faire en sorte que les gens éprouvent les mêmes sensations que celles procurées pendant une assistance en personne.

Malgré l’utilisation de plateformes en ligne, les organisateurs d’un webinaire doivent être conscients de l’aspiration de leur public cible à vivre une certaine aventure. Ils ont intérêt à s’efforcer de concevoir des expériences uniques pour leurs événements virtuels, plutôt que de simplement reproduire des présentations PowerPoint standard via des outils comme Zoom. Une planification réfléchie est nécessaire pour maintenir l’engagement total des participants et atteindre les objectifs.

Mettez en place une stratégie solide pour concevoir des expériences uniques lors d’un événement virtuel

Avant toute planification, il est essentiel de définir la finalité du projet. Qu’espérez-vous en retirer et comment prévoyez-vous d’accroître l’engagement ? Concrètement, l’organisation du webinaire ne se limite pas à la planification logistique, mais vise à créer une véritable aventure humaine. Les participants, bien qu’interagissant derrière un écran, doivent être pleinement immergés pour rester engagés et satisfaits.

Ainsi, il est vivement recommandé de garder le public cible à l’esprit lors de la phase de préparation. Posez des questions clés sur les objectifs du projet, les attentes de l’audience et des sponsors ainsi que les indicateurs de succès. Une fois que vous aurez en tête tous les résultats que vous souhaitez atteindre, vous n’avez plus qu’à mettre en place une stratégie cohérente. Voyez-les comme une feuille de route qui guide l’élaboration du programme et les décisions liées à la planification. Pour suivre les performances après la concrétisation du webinaire, il peut être nécessaire de viser des objectifs quantifiables. Ainsi, il sera plus facile de mesurer son succès et d’identifier les pistes d’améliorations pour les prochaines initiatives.

Adoptez une approche méthodique similaire à celle du marketing

Pour concevoir des expériences uniques lors d’un événement virtuel, cartographiez des parcours distincts pour les participants, tout comme les spécialistes du marketing le font pour les prospects devenant finalement des clients. L’idée est de personnaliser l’aventure pour les invités, car ils diffèrent en termes de démographie et de préférences.

Dans cette optique, la segmentation du public cible est essentielle en fonction de caractéristiques ou de comportements communs. Elle permet d’adapter l’offre selon les goûts individuels, les besoins et les intérêts spécifiques de chaque groupe. Ainsi, à titre de comparaison, il est possible de servir de la glace à la fraise à quelqu’un qui l’aime, plutôt qu’au chocolat. Les participants profiteront alors d’une aventure personnalisée qui répond à leurs attentes, favorisant un engagement plus fort et une satisfaction accrue. Le processus de division en groupes distincts devient donc une stratégie essentielle pour maximiser l’impact et la pertinence du projet pour l’ensemble du public cible.

Les six points clés du parcours des participants

Pour cartographier le parcours, il est essentiel d’identifier six points clés, à savoir :

la promotion pré-événement et sensibilisation ;

et sensibilisation ; les processus d’inscription et d’obtention des informations concernant l’ordre du jour, les horaires et les activités prévues ;

et d’obtention des informations concernant l’ordre du jour, les horaires et les activités prévues ; le suivi des différentes sessions , présentations ou ateliers ;

, présentations ou ateliers ; l’interaction entre les participants à travers des salles de discussion en direct, des forums, des sessions de questions-réponses, etc. ;

à travers des salles de discussion en direct, des forums, des sessions de questions-réponses, etc. ; les échanges avec les sponsors ;

; le suivi post-événement incluant le recueil des commentaires, le partage de ressources supplémentaires, les remerciements et l’évaluation du succès du projet.

L’utilisation d’une plateforme virtuelle sophistiquée comme BigMarker est recommandée pour une segmentation efficace et une personnalisation accrue. Elle favorise également l’adaptation du contenu en fonction de l’audience et la création de groupes de réseautage ciblés. De plus, elle fournit des opportunités de parrainage spécifiques à certains individus.

L’importance de la connaissance du public cible

Dans tous les cas, la connaissance de son public cible, également dénommé « personas », revêt une importance cruciale tout au long du processus de planification. Elle garantit l’alignement avec les objectifs du webinaire, conduisant à une expérience réussie et mémorable.

Créez une marque de webinaire captivante pour concevoir des expériences uniques pour un événement virtuel

Créez une marque de webinaire attrayante en incorporant des éléments visuels, un style et une personnalité remarquables. Elle doit être captivante, mémorable et impressionnante tant pour les participants que pour les sponsors. De plus, la portée de cette identité sera présente dans tous les aspects de l’événement virtuel, du site web à l’application de gestion du projet. Elle fera également partie intégrante de la campagne promotionnelle, du contenu, des cadeaux-souvenirs, des thèmes et des médias numériques.

Pour créer une marque de webinaire convaincante, la cohérence est essentielle dans le message, les couleurs et le design sur l’ensemble des composants. Considérée comme une identité propre distincte, elle doit se démarquer tout en reflétant la personnalité de l’organisation. L’utilisation d’une plateforme de gestion d’événements peut alors permettre un branding adapté et une personnalisation complète. Elle est particulièrement recommandée pour renforcer l’impact visuel et la reconnaissance de la marque du webinaire.