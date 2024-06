CONTEG conquiert le marché français des centres de données

CONTEG, un acteur majeur dans le domaine des centres de données, célèbre un succès retentissant en France. L'entreprise, d'origine tchèque, a su s'imposer dans ce marché compétitif depuis son entrée en 2016. En juin 2024, CONTEG a fièrement annoncé une commission prestigieuse pour le Château de Versailles, marquant ainsi une étape importante dans son expansion en France.

Des solutions clés en main de qualité supérieure

L'entreprise fournit des solutions complètes et clés en main pour les centres de données. Ces solutions ont convaincu de nombreux clients français, y compris des géants comme DHL et des institutions gouvernementales telles que les ministères des Finances et de la Justice.

Jean Rodrigues, directeur général de CONTEG France, se félicite de la reconnaissance croissante de la marque. « Nous sommes l'un des cinq plus grands fournisseurs de solutions complètes de centres de données en France, » affirme-t-il.

Adaptabilité et réactivité

CONTEG se distingue par sa capacité à s'adapter aux besoins spécifiques des clients français. L'entreprise possède un entrepôt en France. Ce dernier garantit une réactivité optimale et un service client de haute qualité.

« Nous pouvons offrir un très bon rapport qualité/prix par rapport à la concurrence, » ajoute Jean Rodrigues. L'assistance technique en français est également un atout majeur pour faciliter les échanges et les interventions.

Des projets prestigieux

Avec une équipe locale réduite mais efficace, CONTEG a réalisé des projets prestigieux. Parmi eux, la fourniture de centres de données pour DHL à Paris et pour les ministères des Finances et de l'Intérieur. La récente commission pour le Château de Versailles illustre la confiance accordée à CONTEG par des institutions emblématiques.

L'expansion de CONTEG ne se limite pas à la France. En 2022, l'entreprise a acquis RETEX en Espagne dans le but de renforcer sa présence dans les pays européens de langues latines. Cette stratégie d'expansion vise les marchés prometteurs de la France, de l'Espagne et de l'Italie. « La France est un marché prometteur pour nous, où nous voyons une marge de croissance supplémentaire, » déclare Jean Rodrigues.

Satisfaire les clients français

CONTEG met un point d'honneur à satisfaire ses clients français en leur garantissant la meilleure qualité possible. Les retours positifs de ces clients témoignent de la réussite de cette approche. L'entreprise continue d'innover et de s'adapter pour répondre aux exigences élevées du marché français.

Une vision d'avenir

L'avenir de CONTEG en France semble prometteur. Avec des projets ambitieux et une équipe dédiée, l'entreprise est bien positionnée pour continuer à croître et à s'imposer comme un leader incontournable des solutions de centres de données.

« Nous avons su gagner le respect de nos concurrents et la reconnaissance de nos clients, » conclut Jean Rodrigues.

Le succès de CONTEG en France illustre parfaitement la capacité d'une entreprise à s'adapter et à exceller dans un marché international compétitif. Grâce à ses solutions de haute qualité, son adaptabilité et son service client irréprochable, CONTEG continue de marquer des points et de renforcer sa position de leader dans le secteur des centres de données.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

