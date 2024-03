Centres de données Google : la croissance numérique au prix de notre environnement ?

Les avancées technologiques sont souvent perçues comme une force motrice du progrès. Pourtant, leur développement n'est pas sans conséquence sur notre environnement. C'est ce que vient de rappeler la justice chilienne en mettant un coup d'arrêt au projet de centre de données géant de Google.

Avec un investissement prévu de 200 millions de dollars, le projet de centre de données à Cerrillos visait à devenir l'un des plus importants d'Amérique latine. Google espérait ainsi stimuler l'économie numérique chilienne et créer un millier d'emplois directs et indirects. Une ambition qui s'est heurtée immédiatement à une réalité environnementale préoccupante.

Une région aride en manque d'eau

Le Chili, classé parmi les pays les plus secs au monde, fait face à une sécheresse chronique depuis plus de 13 ans. Cette situation est particulièrement alarmante dans la région de Santiago, où le centre de données devait voir le jour. Les autorités locales ont dû instaurer des restrictions d'eau pour faire face à cette pénurie.

Un signal d'alarme pour l'industrie technologique

C'est dans ce contexte que le tribunal a décidé de stopper net le projet de Google. En cause ? Une consommation d'eau jugée trop importante pour une région déjà en manque de cette précieuse ressource. Une décision saluée par les défenseurs de l'environnement, qui y voient un signal fort envoyé aux géants du numérique.

Cette affaire soulève un défi majeur : rendre compatible l'essor du numérique et de ses infrastructures voraces en énergie avec la préservation de l'environnement. Face à cette équation complexe, l'industrie technologique se doit d'opérer une transition urgente vers des pratiques plus durables et éco-responsables, en adoptant des solutions frugales en ressources naturelles.

Google déçu, mais déterminé à trouver une solution

Si l'entreprise a exprimé sa déception face à cette décision de justice, elle assure être « engagée à travailler avec les autorités chiliennes pour trouver une solution ». Google dispose de 60 jours pour présenter un nouveau plan, plus respectueux de l'environnement. L'avenir de ce projet d'envergure reste incertain, mais il pourrait bien marquer un tournant vers un développement technologique plus durable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.