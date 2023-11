Créer un site web avec l’IA ? Voici pourquoi c’est une mauvaise idée

Vous pouvez facilement créer un site web avec les outils IA. Néanmoins, leurs capacités seules ne vous garantiront pas une vitrine en ligne de qualité.

L’émergence des technologies d’intelligence artificielle entraîne des transformations majeures dans de nombreux secteurs. La conception de sites internet n’échappe pas à cette tendance. Si vous êtes un professionnel souhaitant créer un site web de qualité avec des outils IA, compter uniquement sur eux serait une mauvaise idée.

L’intelligence artificielle peut aider à coder un site web. Il existe effectivement plusieurs outils IA capables de générer des modèles de sites web personnalisables. À noter que la conception de ces modèles s’effectue selon vos instructions et vos préférences.

Comme exemple d’outils AI pour coder votre site internet, il y a le populaire chatbot génératif d’OpenAI, ChatGPT. Vous pouvez également solliciter des services moins connus, mais tout aussi efficaces, comme Framer AI et CodeDesign.

Par ailleurs, ces outils peuvent être utilisés pour améliorer l’expérience utilisateur en favorisant l’interaction. Les agents conversationnels en sont l’exemple le plus concret. Le chatbot à base d’IA générative permet de fournir une aide rapide aux visiteurs. L’intelligence artificielle contribue à rendre les sites web plus accessibles.

L’intégration des technologies IA s’étend également à la création de contenu et à la sécurité. D’autre part, ces outils s’imposent désormais comme indispensables pour assurer votre visibilité en ligne. L’intelligence artificielle s’intègre aujourd’hui aux techniques SEO.

Une harmonie essentielle entre IA et développeurs web

En optant de créer votre site web avec des outils IA, vous faites le choix de l’efficacité et de la rapidité. L’intégration de l’intelligence artificielle permet d’accélérer certains processus de création, notamment en automatisant les tâches répétitives.

Dans certaines situations, l’adoption des outils IA se révèle plus économique que le recrutement d’une équipe complète de développement web. Ces moyens offrent ainsi une solution abordable aux start-ups ou aux petits entrepreneurs.

Cependant, il est important de noter que ces technologies ne remplacent pas entièrement le travail d’un développeur web professionnel. Contrairement à l’intelligence artificielle, les développeurs web ont une compréhension approfondie des principes de conception.

Ils peuvent saisir des aspects de l’expérience utilisateur et des meilleures pratiques de codage que la machine ne peut pas comprendre.

Le manque de personnalisation reste l’un des plus grands défauts de l’intelligence artificielle. Les outils qui en découlent ont tendance à fournir des solutions génériques. Il arrive souvent qu’ils ne soient pas en mesure de répondre à vos exigences spécifiques. Pour un site web plus complexe et mieux personnalisé, il faut toujours un développeur web.

En fin de compte, l’intelligence artificielle constitue un outil précieux pour la création de sites web. En revanche, son usage doit se faire en complément des compétences et de l’expertise d’un développeur web.

Créer un site web avec des outils IA ? Oui. Mais cela devient une mauvaise idée dans la mesure où vous opposez l’intelligence artificielle et l’expertise humaine. Vous pouvez obtenir un site web de qualité en harmonisant les deux.