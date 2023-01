Comment le marché des crypto a perdu 3,9 milliards de dollars en 2022 ?

Le marché des cryptomonnaies a connu un crash majeur pendant une grande partie de l’année 2022. Un rapport publié le 6 janvier a révélé que l’industrie a connu une perte totale de 3,9 milliards de dollars.

Selon le rapport, les piratages sont la principale cause de ces pertes, représentant 95,6 % du total, la fraude, les escroqueries et les rabatteurs constituent les 4,4 % restants. La plateforme de cybersécurité Immunefi a également constaté que la finance décentralisée (DeFi) était le secteur le plus visé, ce qui s’explique probablement par la réaction des banques centralisées aux cryptomonnaies en général.

L’industrie de la crypto ciblée par de nombreux piratages informatiques en 2022

Le secteur des cryptomonnaies a été la cible de nombreux cyberattaques, qui ont entraîné une baisse significative du marché.

La blockchain BNB était la blockchain la plus ciblée en 2022 devant Ethereum. Au quatrième trimestre, le secteur a perdu 1,6 milliard de dollars, DeFi étant la principale cible à 57,6 %.

La société Immunefi a déclaré qu’au cours du quatrième trimestre de 2022 (4T2022), l’industrie a perdu 1,62 milliard de dollars US, ajoutant que ces chiffres montrent une augmentation par rapport au 4T2021, lorsque les pirates et les fraudeurs ont volé 739,24 millions de dollars US.

La majeure partie du montant du trimestre dernier a été perdue par deux projets spécifiques : FTX et BNB. Les pertes sont estimées à 1 220 000 000 USD au total pour les deux portefeuilles numériques. Ensemble, ils représentent 75,3 % des seules pertes du 4T2022.

Cyberattaques sur les cryptos : quelles sont les prévisions pour 2023 ?

La fin de l’année 2022 a vu la moindre fonds volés à DeFi, avec 62 millions de dollars perdus. Si ce chiffre peut sembler un soulagement au vu des multiples piratages dans l’industrie de la crypto et des centaines de millions de dollars volés cette année, les experts en cybersécurité ont prévenu que le système ne verrait pas de diminution des cyberattaques. Il faut s’attendre à d’autres formes d’escroquerie à la sortie en 2023.

Mitchell Amador, directeur général d’Immunefi, a déclaré que l’examen des pertes subies par la communauté en 2022 rappelle l’importance de donner la priorité à la sécurité et de mettre en œuvre des mesures robustes et cohérentes en 2023.

Les mesures de sécurité envisageable

La sécurité des cryptomonnaies est une question importante pour les utilisateurs. Plus la popularité des cryptomonnaies augmente, plus les attaques sur le réseau se multiplient.

La principale mesure de sécurité pour les cryptomonnaies en 2023 serait de créer une réglementation robuste, fiable et transparente. La deuxième préoccupation majeure sera de s’assurer qu’il n’y a pas de vulnérabilité dans la technologie sous-jacente de la blockchain ou des cryptomonnaies elle-même.

Par rapport à la cybersécurité sur les cryptomonnaies, Mitchell Amador a partagé :

« En identifiant les vulnérabilités de manière proactive, nous pouvons protéger la communauté contre les préjudices et renforcer la confiance dans le domaine. Lorsque nous rendons le secteur plus sûr, tout le reste peut s’épanouir. »