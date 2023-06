Cybersécurité : face à la crise, Accenture lance une formation gratuite pour tous

En réponse à la crise de la cybersécurité, Accenture se positionne en leader en lançant une formation gratuite, offerte à tous. Découvrez comment l’expertise de Cybersécurité Accenture s’allie à l’accessibilité pour renforcer la sécurité en ligne et prévenir les menaces numériques.

Cette initiative vise à habiliter les individus à se protéger contre les menaces en ligne croissantes. Ainsi, cela peut compromettre la sécurité de leurs informations personnelles et professionnelles. Grâce à cette formation, les participants auront l’opportunité d’acquérir des connaissances spécialisées.

Comment Accenture s’attaque au déficit mondial de spécialistes en cybersécurité ?

Diverses entreprises s’emploient à remédier à la cybersécurité. Ainsi, Accenture a récemment dévoilé le lancement de son initiative Cyber Million. Ce dernier est en partenariat avec Immersive Labs, une société spécialisée dans la protection des systèmes informatiques.

Robert Boyce, responsable de la cyber-résilience mondiale chez Accenture, une entreprise renommée dans le Fortune 500, affirme que cette initiative vise à remédier au déficit mondial de spécialistes compétents en sécurité informatique.

Le but de ce programme innovant est de satisfaire un million de positions novices en cybersécurité d’ici à la prochaine décennie. Par ailleurs, l’outil d’amélioration développé par Immersive Labs offre des formations et des activités interactives sur internet. Tout ça, dans le but de préparer les participants à des emplois agréés par le NIST et la NICE. Ainsi, ce domaine repose principalement sur l’étude de la sécurité numérique. Par ailleurs, les participants ont aussi la possibilité d’explorer les opportunités professionnelles proposées par les entreprises associées, notamment Accenture. Ce service est accessible sans frais pour tous les participants.

A number of companies are trying to solve the cybersecurity talent shortage, including @Accenture, which announced today the launch of its Cyber Million program in partnership with Immersive Labs, a cybersecurity upskilling company. | @FortuneMagazine https://t.co/nbRzwf19dR — Sydney Lake (@syddlake) June 7, 2023

Comment la cybersécurité Accenture offre des opportunités sans frais ?

D’après James Hadley, PDG et créateur d’Immersive Labs, les frais élevés des programmes de certification peuvent constituer un frein à l’accès pour de nombreux individus passionnés et qualifiés.

Selon James Hadley, leur système propose une solution alternative pour entrer dans le secteur de la cybersécurité en tant que débutant. De plus, il est possible d’avoir un salaire de départ pouvant s’élever jusqu’à 80 000 dollars. Il y a aussi d’autres possibilités pour se repositionner dans ce secteur, comme obtenir un diplôme de maîtrise en sécurité informatique. Vous pouvez également obtenir différentes accréditations et s’engager dans des programmes de développement professionnel supplémentaires. Sur le portail Cyber Million, les participants ont le choix entre deux options : une série de modules d’introduction sur les principes fondamentaux de la sécurité informatique et une série d’activités portant sur les stratégies défensives en matière de sécurité. Cela offre une opportunité aux participants de mettre en œuvre leurs compétences en matière de protection des systèmes informatiques.

En outre, les deux collections, créées par Immersive Labs, sont en accord avec les métiers reconnus à l’échelle mondiale par le NIST et le NICE.

La cybersécurité : une nécessité impérative pour protéger votre entreprise

Dans un contexte de digitalisation des activités et de dépendance accrue aux technologies, la cybersécurité est un impératif pour les entreprises. De nos jours, la protection des données sensibles, des informations financières et des propriétés intellectuelles sont essentiels pour prévenir les conséquences néfastes. Par ailleurs, les attaques cybernétiques sont en constante évolution, orchestrées par des cybercriminels de plus en plus sophistiqués. Parmi leurs techniques redoutables figurent le phishing. Ce dernier est une technique utilisée par des individus malveillants pour inciter les utilisateurs à divulguer des informations sensibles.

Il est donc crucial pour toutes les entreprises, grandes ou petites, de mettre en place des mesures de cybersécurité solides. Cela comprend l’utilisation de pare-feu, d’antivirus, de systèmes de détection des intrusions et la mise en œuvre de politiques de sécurité strictes. Investir dans la cybersécurité devient ainsi une nécessité absolue. Tout ça, dans le but de prévenir les conséquences potentiellement dévastatrices et préserver la confiance des clients.