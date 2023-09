À 22 ans, il perd 80 000 $ dans la crypto : Découvrez sa triste histoire

Cet ingénieur de 22 ans de Google a perdu 80 000 dollars dans la crypto. Il raconte sa plus grave faute financière.

Ethan Nguonly affirme ainsi avoir perdu environ 80 000 dollars en investissant dans la crypto entre novembre 2021 et juin 2022. Ses pertes comprenaient un investissement initial de 30 000 dollars et des gains non réalisés d’environ 50 000 dollars. L’investissement sur marge consiste à utiliser des fonds empruntés pour acheter des actifs.

Le jeune homme de 22 ans travaille comme ingénieur logiciel chez Google. Il habite également dans le comté d’Orange, en Californie. Ethan a choisi de partager son expérience dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine spécialiste des nouvelles financières, CNBC.

Le marché s’effondre, les pertes sont amplifiées

Ethan indique avoir réalisé d’importants investissements dans la crypto d’une valeur de 40 000 dollars environ dans le Bitcoin et l’Ethereum. L’ingénieur informatique a également placé des centaines de dollars dans des altcoins tels que Shiba Inu (SHIB) et Dogecoin. En voyant le cours du Bitcoin grimper en flèche, il a investi sa marge pour acheter davantage de bitcoins à hauteur de 15 000 dollars.

À un moment donné, ses gains ont monté jusqu’à 50 000 dollars grâce à la croissance remarquable du Bitcoin. Mais le marché des cryptomonnaies a commencé sa période de récession vers la fin de 2021. À L’été 2022, le Bitcoin avait perdu plus de 70 % de sa valeur.

« J’investissais même de l’argent que je n’avais pas (…) Une fois que le marché s’est effondré, mes pertes ont été amplifiées », a regretté le développeur au micro de la CNBC.

Investir dans la crypto seulement ce que l’on possède

L’investissement sur marge est une stratégie complexe à double tranchant. En effet, il peut s’avérer rentable dans la mesure où les affaires se portent bien. Mais si le marché s’effondre, les pertes deviennent plus importantes.

Lorsqu’on achète sur marge, on emprunte de l’argent afin d’investir plus. On peut considérablement augmenter ses gains de cette manière. En revanche, il y a le risque de perdre davantage si le marché évolue dans le mauvais sens. C’est ce qui est arrivé à Ethan avec la chute du cours du Bitcoin.

L’ingénieur logiciel de Google a dû trouver une solution pour couvrir ses pertes. Il était donc dans l’obligation de vendre la plupart de ses avoirs pour couvrir les coûts d’emprunt.

Les investissements dans la crypto continuent, malgré les pertes amplifiées

Avec le recul, Ethan ne regrette pas d’investir dans la crypto. En revanche, il admet avoir été un peu trop optimiste quant à la croissance de la valeur de ces monnaies digitales. Il considère aujourd’hui que sa principale erreur a été d’investir trop d’argent – des fonds qu’il ne possédait pas.

« Je crois toujours aux crypto-monnaies dans leur ensemble. Cependant, je pense que beaucoup de ces altcoins peuvent être très risqués et j’évite d’y investir », explique le jeune homme. Ce dernier continue donc d’investir dans les cryptomonnaies. Il ne s’en tient qu’aux cryptos solidement établies comme le Bitcoin et l’Ethereum.

Aujourd’hui, son portefeuille comprend près de 135 000 dollars de comptes de retraite et de courtage. Le passionné de cryptomonnaies possède également deux propriétés.