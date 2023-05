Dark Web : que contiennent réellement ces boîtes mystères ?

Un influenceur déballe une « boîte mystère » prétendument achetée sur le dark web, révélant un sac en plastique rappelant une boucherie.

« Je le ressens encore… C’est collant, beurk… Oh mon Dieu, qu’est-ce que c’est ? » s’exclame CryptoNWO, un YouTuber, avant de vomir devant sa caméra. L’influenceur avait ouvert une prétendue « boîte mystère » achetée sur le dark web, et il vient de sortir un sac en plastique contenant quelque chose que l’on trouve généralement dans une boucherie. « Ne mangez pas avant d’ouvrir des boîtes mystères du dark web », conseille-t-il faiblement, puis il déballe une paire de chaussures pour enfants, une marionnette de clown, un ornement de chat, une douille de balle et une radio. « Commentez et dites-moi ce que vous aimez dans la vidéo ou comment je peux m’améliorer, et vous pourriez gagner l’un de ces objets de la boîte mystère du dark web », ajoute-t-il en montrant la pile d’objets.

Le mystère du dark web révélé

CryptoNWO, un YouTuber bien connu, a récemment suscité l’attention en ouvrant une « boîte mystère » achetée sur le dark web. Cependant, ce qu’il découvre dans cette boîte est loin d’être plaisant. Face à des objets dérangeants, il est pris de nausée devant sa caméra.

Les vidéos de déballage du dark web, telles que celles de CryptoNWO, semblent connaître un regain d’intérêt. Ces contenus morbides, souvent réalisés par des hommes, nous plongent dans un monde mystérieux. Les colis sont ouverts avec appréhension, dévoilant des objets troublants comme des dents conservées, des organes d’animaux ou des poupées effrayantes.

Mais pourquoi les gens se lancent-ils dans ces commandes sur le dark web ? Le risque ne semble-t-il pas déjà assez élevé ? Ces vidéos suscitent des interrogations quant aux motivations derrière ces achats étranges.

Le masque rouge de TikTok (@maskred) attire également l’attention avec ses vidéos de déballage du dark web, récoltant des millions de vues. Vêtu d’un masque noir, il dévoile avec une certaine solennité des achats variés, des téléphones aux fausses Rolex, devant la caméra.

Il reste un univers caché d’Internet, accessible via des navigateurs spécifiques comme TOR. Il abrite des sites illégaux proposant des biens volés, des drogues et même des contenus illicites. Bien que l’utilisation du dark web ne soit pas illégale en soi, elle expose les utilisateurs à de nombreux dangers. Les vidéos de déballage du dark web nous invitent à explorer cet aspect sombre d’Internet, mais nous rappellent également les risques qui y sont associés.

À la recherche des mystérieuses boîtes introuvables

La recherche de boîtes mystères du dark web s’est révélée être un défi. Les influenceurs qui les ouvrent suscitent des interrogations quant à leur authenticité. J’ai téléchargé un VPN et un navigateur TOR pour accéder au dark web, mais la quête s’est avérée infructueuse. Malgré des recherches sur Reddit et des demandes d’aide, je n’ai pu mettre la main sur une de ces boîtes. Mask Red a été évasif quant à son aide, mettant en garde contre la bizarrerie de la situation.

Malgré les doutes et les suspicions, j’étais déterminé à trouver une boîte mystère. Avec autant de personnes les ouvrant, elles doivent bien exister, non ? Ou est-il possible que tous ces influenceurs se livrent à un mensonge commun ?

La star YouTube HindiDarkestFacts a également commencé par des doutes avant de se lancer dans les vidéos de déballage. Il commande ses boîtes sur le Web profond et eBay pour des raisons de sécurité. Néanmoins, même s’il montre tout ce qu’il reçoit, il ne peut pas m’aider à obtenir ma propre boîte.

Les influenceurs de déballage interrogés ont refusé de fournir de l'aide ou de parler du sujet. J'espère secrètement que ces boîtes sont fausses, ne voulant pas être confronté à des objets troublants. Pour l'instant, je dois me résigner à vivre par procuration les expériences des mégastars du déballage du dark web.