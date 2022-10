Comment la data analytics améliore-t-elle l’ERP ?

En combinant la data analytics et l’ERP, les entreprises peuvent profiter de données pertinentes pour prendre des décisions plus intelligentes. D’ailleurs, cette démarche est idéale pour survivre dans un marché hyperconcurrentiel et pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Une solution ERP comme Sage X3 peut rassembler un grand nombre de données d’entreprise. Mais comment les exploiter pour améliorer les fonctionnalités de ce logiciel ? En fait, la data analytics a un rôle important à jouer pour optimiser les capacités de l’ERP et tirer le meilleur parti de ce système.

Rôle de la data analytics dans les systèmes ERP

Certes, l’ERP gère toutes les données de l’entreprise et fournit des informations utiles sur l’équation entre l’offre et la demande. Cependant, la data analytics peut aller plus loin. Elle peut mieux prédire les demandes et les besoins futurs. Elle permet non seulement de déterminer les demandes et les comportements actuels des consommateurs, mais aussi de prédire les performances futures d’un produit. Cette vision ne peut être obtenue qu’en intégrant à la fois l’analyse des données et les systèmes de planification des ressources de l’entreprise dans votre entreprise.

La data analytics aide à la migration ERP

La préparation de la migration d’un ERP demande beaucoup de travail. Une grande partie de cet effort consiste à préparer les données de l’ancien système afin qu’elles puissent être correctement importées dans le nouvel ERP.

La plupart des entreprises ne réalisent pas qu’une solution de data analytics peut faire une grande partie du travail de nettoyage, car elle peut trouver et corriger les mauvaises données. L’analyse des données peut détecter les champs manquants ou incorrects tels les classifications de produits, les groupes de prix et remettre les champs en ordre.

Une solution d’analyse des données robuste, mais facile à utiliser, déployée en amont, permet aux utilisateurs des données, tels que les chefs de produit et les responsables des ventes, de faire part de leurs besoins avant le processus d’implémentation. Ils peuvent ainsi commencer à utiliser les informations sans dépendre de l’équipe informatique.

Sage X3 : une solution complémentaire de la data analytics

La data analytics et les progiciels de gestion intégrés ont permis d’obtenir un excellent résultat quand ils sont utilisés ensemble. Les progrès des outils Big Data ont également fait de leur intégration un succès. L’analyse de données volumineuses dans les applications ERP peut fournir une livraison d’informations plus rapide et des prévisions fiables.

Conçu spécifiquement pour les petites et moyennes entreprises, Sage X3 est un progiciel de gestion complet couvrant l’ensemble des processus métier de l’entreprise. Il permet aux utilisateurs de générer et de traiter des données provenant de plusieurs sources, voire de plateformes ERP concurrentielles et celles de Sage.

Il permet d’avoir une vue complète des données issues des anciens systèmes. En effet, en adoptant Sage X3, il n’est pas nécessaire de confronter manuellement les informations du nouveau système de base de données.

La plupart des entreprises utilisent plusieurs applications pour gérer leurs opérations, notamment la comptabilité, l’ERP, le CRM et les canaux de vente. Elles sont conçues pour répondre aux besoins fonctionnels et opérationnels et peuvent proposer des rapports en fonction de leur rôle dans les processus. Or, nous savons que plus la complexité augmente, plus vos données augmentent. Aujourd’hui, même les petites entreprises peuvent gérer chaque mois plus de 50 000 000 de données provenant de ces différentes sources. Les entreprises qui placent la data analytic au cœur de leur stratégie ont un avantage considérable sur celles qui ne le font pas.