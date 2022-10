Data Product Manager : les dessous du métier

Les données jouent toujours un rôle essentiel dans la conception des produits de l’entreprise. Un Data Product Manager est en charge d’exploiter toutes ces données tout au long du processus de développement d’un produit.

Data Product Manager : définition

Le Data Product Manager est des professionnel qui occupent des rôles importants en entreprises. Son travail consiste à collecter et d’exploiter les données afin que ces dernières puissent contribuer au développement de nouveaux produits. Dans d’autres cas aussi, c’est pour affiner des produits existants.

De ce rôle, un Data Product Manager agit à la fois en tant qu’analyste de données et gestionnaire de produit. Il utilise les données pour perfectionner le processus produit et, dès lors, de prendre des décisions proactives.

Comment un Data Product Manager utilise-t-il les données ?

Les Data Product Manager se servent des données pour définir des objectifs correspondants à la mission globale de la société. Cela concerne tous les objectifs, allant des courts à longs termes. Comme expliqué plus haut, ils participent aussi vivement aux décisions au sein de l’organisation.

Quelles sont ses responsabilités ?

Le poste de Data Product Manager est similaire à celui des autres chefs de produit. Cependant, il y a quand-même des responsabilités qui lui sont propres. Il se charge de collecter et d’interpréter les données produit. Ensuite, il va concevoir et développer des produits à partir de ces données. Puis, voici ses diverses missions : appliquer différentes techniques de science des données, gérer les flux de données et les processus d’ingénierie.

Le développement des pipelines de données et l’évaluation de leur sortie s’ajoutent également à la liste. Cela dit, les responsabilités du Data Product Manager sont donc spécifiquement vouées à la science des données et les analyses statistiques.

Répartition de ses responsabilités

Bien que les tâches d’un Data Product Manager diffèrent d’un poste à l’autre, la plupart d’entre elles dont similaires.

Création de nouveaux produits

Un chef de produit data utilise des données collectées pour en fabriquer des produits performants pour le marché. Par exemple, il analyse les données comportement client ou les réponses à un sondage. Celui-ci les utilise ensuite pour proposer de nouvelles idées de produit.

Amélioration de produits existants

Un Data Product Manager peut analyser également les résultats de sondages pour avoir les avis des clients sur les produits actuels. Dès lors, ces informations servent à affiner les offres de produits.

Établissement d’une infrastructure de données

Certains responsables de DPM établissent une infrastructure de données pour les entreprises. Dans ce cas, ils déterminent le stockage, les personnes qui en a accès, l’analyse et les moyens de collecte des données. Ce sont des responsabilités cruciales pour l’entreprise car en fait, elles servent à protéger les données.

Collecte et analyser des données pour la conception/le développement de produits

Pas seulement lors de la conception, un Data Product Manager recueille et analyse également toutes les données après le lancement du produit. Et ce, que ce soit l’utilisation, les caractéristiques, les enquêtes de satisfaction ou le taux de rebond.

Rapport sur le cycle de vie de la gestion des données

Les rapports sur le cycle de vie de la gestion des données sont très importants. Ils permettent aux dirigeants de prendre des décisions judicieuses concernant le stockage et l’exploitation de données. Un des rôles d’un Data Product Manager est donc de communiquer des sujets de données complexes aux cadres.

Un Data Product Manager doit discerner les besoins des clients

Un DPM doit discerner les besoins des clients. En fait, cela va lui permettre d’avoir un ordre d’idée sur les intentions et les préférences des consommateurs.

Direction des équipes inter-fonctionnelles

Un DPM dirige des équipes inter-fonctionnelles vers le succès. Autrement dit, il supervise plusieurs autres employés incluant les analystes de données, les spécialistes du marketing et bien d’autres encore.

Quelles sont les compétences requises d’un Data Product Manager ?

C’est un « manager », comme son nom l’indique. De ce fait, il a besoin de compétences techniques comme l’analyse de données, les compétences en référencement des moteurs de recherche, la compréhension des principes de gestion de données. Par ailleurs, il a également besoin de compétences non techniques telles que les talents en communication ou les compétences en leadership/ En tant que managers, les Data Product Managers utilisent plusieurs compétences tout au long de leur carrière. Celles-ci incluent à la fois des compétences techniques et non techniques.