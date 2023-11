L’IA vient de décoder des tablettes de 5000 ans : voici ce qu’elle a découvert

Une équipe de chercheurs a réussi à déchiffrer des textes vieux de 5000 ans. Un système d’intelligence artificielle a contribué à cette avancée scientifique. Comme quoi, la technologie est devenue un allié de taille pour les futures découvertes.

Et si l’intelligence artificielle était la clé pour mieux traduire les écritures anciennes ? En tout cas, cette étude montre la performance de cette technologie dans ce domaine. Récemment, une équipe de scientifiques a réussi à décrypter des tablettes vieilles de 5000 ans. Ces dernières provenaient de l’ancienne Mésopotamie, une civilisation très puissante à l’époque. Cette découverte affirme de plus en plus la place de l’IA dans le domaine scientifique.

L’IA a traduit une langue vieille de 5000 ans

Les tablettes contenaient des écrits très sophistiqués. Avec les anciennes méthodes, les chercheurs n’ont pas réussi à les déchiffrer. En effet, la photographie classique limite considérablement les recherches.

Mais l’intelligence artificielle a résolu ce problème scientifique. Contrairement aux anciennes techniques, cette technologie se base sur des modèles 3D. Et les résultats sont exceptionnels. L’étude attire déjà l’attention des scientifiques sur la revue The Eurographics Association.

« On y trouve de tout : des listes de courses aux décisions de justice. (…) Les tablettes donnent un aperçu du passé de l’humanité. Cependant, elles sont très altérées, et difficiles à déchiffrer, même pour des yeux aguerris » Hubert Mara, un des chercheurs.

Une technologie basée sur le Deep Learning

Pour décoder ces tablettes, les scientifiques ont fait appel à une technologie très complexe. L’intelligence artificielle qu’ils ont utilisée s’appuie sur un réseau neuronal convolutif. Cette branche du Deep Learning est spécialisée dans la reconnaissance d’objets. L’IA a ensuite analysé une base de données spécifiques. Au lieu de se focaliser sur les photographies, les scientifiques ont programmé l’outil pour qu’il étudie des modèles 3D. Ces données comprennent 1977 tablettes et 21 000 signes cunéiformes, et 4700 coins.

L’analyse de l’intelligence artificielle se déroule en deux étapes. En premier lieu, elle a examiné les signes sur les tablettes. Avec un détecteur basé sur un modèle RepPoints et une structure ResNet18, l’outil a associé les signes sur les tablettes aux images de la langue mésopotamienne. Ensuite, une autre méthode d’investigation intervient. L’IA a utilisé les fonctionnalités Feature Pyramid Network et RoI Align de la technologie Point R-CNN. Ici, l’objectif est de constituer les éléments de l’écriture ancienne.

Intelligence artificielle : une clé vers l’accès aux documents anciens

Les scientifiques avaient déjà réussi à déchiffrer les parchemins et les livres anciens avec les méthodes conventionnelles. Ils ont utilisé des supports 2D, comme les photographies, pour arriver à cet objectif. Toutefois, cette technique a présenté ces limites lors de l’étude des tablettes anciennes.

« Dans le cas des tablettes cunéiformes, les choses sont plus difficiles, car la lumière et l’angle de vue influencent grandement la façon dont certains caractères peuvent être identifiés » Ernst Stötzner, co-auteur de l’étude.

L’intelligence artificielle est alors une opportunité pour déchiffrer les tablettes. Les scientifiques peuvent désormais examiner ces documents anciens, et les traduire avec une précision optimale. De plus, ils ont l’intention d’améliorer leur technologie pour augmenter sa performance.