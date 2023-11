Cette galaxie découverte par James Webb anéantit 2 certitudes sur l’univers

Et s’il existait une galaxie similaire à notre Voie lactée ? Cette théorie a été fraîchement prouvée par la récente découverte James Weeb. Et les conclusions de cette étude vont changer nos connaissances sur notre univers.

James Webb a encore décelé un mystère de l’univers primitif. Ce puissant télescope a trouvé une galaxie similaire à la nôtre. Cette découverte soulève plusieurs questions de recherches. En effet, la galaxie observée se situe dans les débuts de la création de l’Univers. Les résultats de l’étude vont alors modifier 2 bases fondamentales de l’astronomie.

Ceers-2112, la jumelle de la Voie lactée

Rappelons d’abord l’aspect de notre galaxie actuelle. La Voie lactée est dotée 4 bras spiraux, ainsi qu’une barre en son centre. Elle est alors connue comme la galaxie spirale barrée.

Mais depuis quelques mois, les astronomes du Centre de l’astrobiologie espagnol ont fait une découverte sensationnelle. Ils ont réussi à identifier Ceers-2112. Et possède les mêmes compositions que notre Voie lactée.

James Webb a encore poussé ses limites

Les astronomes qui ont conçu James Webb avaient un objectif bien précis. Ce télescope devait confirmer certaines découvertes de Hubble. Il a alors pour but d’étudier les formations des galaxies, et les situer dans le temps. Avec ses avancées technologiques James Weeb est donc capable de détecter des galaxies matures, et avec une taille assez imposante.

Toutefois, sa récente découverte a surpris les scientifiques. Le télescope a réussi à trouver une galaxie bien formée, mais à une période qui se rapproche des débuts de l’Univers primitif. Selon les données de James Weeb, Ceers-2112 s’est formé lorsque notre Univers n’avait qu’un milliard d’années. Cependant, une galaxie ne peut pas atteindre cette forme durant ce délai.

Deux certitudes de l’univers remis en question

La découverte de Ceers-2112 par James Webb a été une véritable surprise pour les scientifiques. Selon les connaissances actuelles, cette galaxie devait avoir de petites dimensions, avec une désorganisation de structure. Toutefois, Ceers-2112 avant déjà une formation bien ordonnée, similaire à notre voie lactée. Le tout à un milliard d’années après les débuts de l’Univers.

Deux certitudes de l’Univers devraient être réévaluées. D’abord, on doit encore réexaminer nos acquis sur plusieurs domaines. La première étude est alors de lancer de nouvelles investigations concernant la formation des galaxies. Ensuite, les astronomes doivent se focaliser sur d’autres théories. On peut citer l’analyse des composantes de l’univers, et la matière noire.

II faut aussi rechercher d’autres galaxies bien formées, avec des barres, même à un milliard d’années après les débuts de l’Univers primitif. En effet, les connaissances actuelles n’envisageaient pas que ce phénomène était possible, même durant la jeunesse de la galaxie. Mais James Weeb, par l’intermédiaire de Ceers-2112, a bouleversé cette certitude.

Et certains scientifiques remettent en question la théorie du Big Bang. Cette dernière était censée être les débuts de l’Univers. Un milliard d’années après cet évènement, les galaxies ne devaient pas avoir une forme organisée. Mais Ceers-2112 chamboule ce concept. Est-ce que le Big Bang est vraiment le début de tout ?