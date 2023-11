La NASA vient de découvrir cette magnifique planète : il pleut du…

Des pluies de sable, une température avoisinant les 1000 °C, et aucune surface solide. La planète Wasp-107b surprend avec cet environnement atypique.

James Webb, le télescope de la NASA a fait une découverte époustouflante. Récemment, cet appareil a su étudier l’environnement surprenant de Wasp-107b. En effet, cette planète connaît des pluies de sable combinées à d’autres phénomènes météorologiques inhabituels. Il existe aussi des températures extrêmes, des vents violents, ainsi que des tonnes de dioxyde de soufre.

Un environnement étrange au-delà de notre système solaire

La planète Wasp-107b se situe dans la constellation de la Vierge, à 200 années-lumière de la Terre. Les astronomes ont été fascinés par les dimensions de ce corps céleste. Wasp-107b est très léger, malgré son immensité. C’est la fameuse « planète barbe à papa ».

La planète est caractérisée par des nuages de sable silicaté. Cet environnement est combiné par des vents violents, qui rendent toute forme de vie impossible. De plus, il n’y a aucune surface solide sur cette planète.

Mais les dernières études ont montré des résultats époustouflants. En effet, la planète dégage une forte odeur d’allumettes brûlées. Ce phénomène n’est envisageable qu’avec la combinaison de vapeur d’eau et de dioxyde de soufre. En conclusion, ces éléments sont donc présents dans les nuages de Wasp-107b.

Et les scientifiques ont été ébahis par cette découverte majeure. En effet, ils ne s’attendaient pas à une planète si étrange dans l’Univers.

“Nous travaillons depuis 10 ans, mais rien ne nous a vraiment préparés à ce que nous observons réellement — à la fois à ce que nous découvrons et à la qualité des données. C’était vraiment excitant” Docteur Joanna Barstow, Planétologue, Open University.

Le cycle de sable de la planète Wasp-107b

Les astronomes ont aussi comparé cette découverte aux phénomènes sur Terre. Selon leur conclusion, Wasp-107b possède un cycle similaire à celui de l’eau sur la planète bleue. Toutefois, le sable sera la base de ce phénomène environnemental.

Tout commence au sol de la planète Wasp-107b. Avec des températures avoisinant les 1000 °C, les vapeurs de silicate s’élèvent dans l’atmosphère. À une certaine altitude, le froid les transforme en grains de sable microscopique. Et ces particules s’assemblent pour former des nuages de sable très denses. À un certain moment, ces graines tombent, comme les pluies sur Terre. Et ce cycle recommence.

« Les nuages seraient comme une poussière brumeuse. Et ces particules circulent à une vitesse extrêmement élevée. Quelques kilomètres par seconde ». Professeur Leen Decin, Premier auteur de l’étude, Institut Catholique de Louvain.

Encore une réussite pour James Weeb

Certes, les astronomes n’ont découvert aucun signe de vie sur la planète Wasp-107b. Toutefois, ils ont récolté des données majeures grâce à James Weeb. En effet, le télescope a su montrer sa performance, même en absence de surface solide. Les astronomes sont optimistes à l’idée de découvrir d’autres planètes similaires.

« J’imagine qu’il pourrait y avoir diverses manières alternatives de former la vie sur une autre planète. Cela pourrait être très différent de quelque chose que vous connaissez ici sur Terre. Nous devons élargir notre imagination » Professeur Leen Decin.