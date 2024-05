Le pari de DeLaval sur le système ERP SAP S/4HANA pour réinventer son industrie

Dans un tournant stratégique majeur, DeLaval, leader mondial dans la production de machines laitières et agricoles, a annoncé son partenariat avec SAP. Le choix de la plateforme SAP S/4HANA Cloud marque une étape décisive dans sa transformation numérique. Ce système vise à optimiser et à unifier ses processus globaux.

La transformation numérique chez DeLaval

La société suédoise DeLaval, membre du groupe Tetra Laval, entreprend une transformation numérique majeure. Elle adopte le système ERP SAP S/4HANA Cloud. Cela s'inscrit dans un projet de standardisation à l'échelle du groupe. Le projet touche 18 usines à travers le monde.

Le nouveau système ERP vise à harmoniser les processus et données essentielles de l'entreprise. Y compris la nomenclature et les flux opérationnels. Niklas Falkeling, Directeur du programme informatique chez DeLaval, souligne l'importance de cette mise à jour. Il la décrit non comme une simple actualisation technique, mais comme une transformation profonde de l'entreprise.

Les avantages stratégiques de SAP S/4HANA Cloud

Cette transformation vise à rendre DeLaval plus agile et flexible. Elle cherche également à améliorer la durabilité et l'efficacité de la production alimentaire. La mise en place de SAP S/4HANA Cloud permettra à DeLaval d'attirer des talents et d'améliorer ses opérations commerciales grâce à des technologies innovantes. Nous vous suggérons de regarder cette vidéo afin d'en apprendre davantage sur les benefices de l'ERP SAP S/4HANA :

Une croissance accompagnée

DeLaval prévoit de renforcer ses équipes avec des experts SAP dans ses centres en Suède, Allemagne et Pologne. Cette initiative soutient sa stratégie de croissance et la poursuite de son développement en tant qu'organisation axée sur les données.

Helle Dochedahl, Directrice générale de SAP Nordic et Baltic, affirme que ce partenariat est un exemple parfait de gestion de transformation globale. Elle met en avant l'engagement de DeLaval à intégrer les solutions avancées de SAP pour unifier et optimiser ses opérations internes.

Perspectives de l'Implémentation ERP

Avec ce grand pas vers le cloud, DeLaval se positionne à la pointe de l'innovation dans l'industrie laitière et agricole. Ce partenariat avec SAP promet de révolutionner la manière dont l'entreprise gère ses opérations. Cela offre une efficacité accrue et une meilleure réactivité aux besoins changeants du marché.

Ce mouvement stratégique de DeLaval illustre une tendance croissante parmi les géants industriels à adopter des solutions cloud pour une gestion plus efficace et intégrée. À travers ce partenariat, DeLaval se transforme en une véritable entreprise « intelligente », prête à relever les défis du futur.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

