Les avancés de Denodo avec l’IA générative et la sécurité

Denodo, au service du Cloud et des Data Lakes, augmente la productivité des utilisateurs et minimise les dépenses grâce aux évolutions récentes de sa plateforme Avec les nouveautés intégrées à la Plateforme Denodo, la manipulation des données se démocratise grâce à l’IA générative, et par ricochet, accélère les opérations relatives à la sécurité des données et participe à l’amélioration du libre-service destiné aux équipes opérationnelles, tout en renforçant les compétences FinOps.

Un engagement envers les données

Paris, 8 novembre 2023 – Denodo, figure de proue dans la gestion des données, dévoile aujourd’hui une série d’améliorations conséquentes pour sa plateforme, conçues pour aider les entreprises à populariser l’usage des données via l’IA générative, à appliquer des politiques sévères en matière de sécurité et de gestion des coûts, et à favoriser le libre-service parmi les utilisateurs, les dotant ainsi de la capacité de produire leurs propres artefacts de données. Cette actualité se présente comme le prolongement de la récente annonce de levée de fonds de 336 millions de dollars par Denodo, témoignant d’une volonté affirmée de métamorphoser drastiquement la manière dont les entreprises font preuve d’innovation en unifiant les données en temps réel, garantissant ainsi l’omniprésence et la sécurité des données pour l’ensemble des utilisateurs et des applications professionnelles.

L’importance des données dans l’ère de la digitalisation

« Il est impératif que les données forment le socle de toutes les préoccupations des entreprises, si elles désirent focaliser leurs activités sur leurs données et rester concurrentielles à l’heure de la digitalisation », souligne Sanjeev Mohan, Directeur SanjMo et ex Vice-Président de la Recherche chez Gartner, Data and Analytics. « Toutefois, trop souvent, les données restent inaccessibles, enfouies trop profondément, leur accessibilité est une tâche ardue. Cela déprécie évidemment leur valeur et leur potentiel à servir de leviers pour optimiser les processus commerciaux, la prise de décision et l’exploitation de technologies émergentes telle que la GenAI. Denodo s’attache à repousser les limites de l’intégration, de la gestion et de la diffusion des données via une approche logique, autorisant ainsi les entreprises à optimiser la valeur de leurs initiatives. »

Optimisation de l’accès aux cloud et aux Data Lakes

À l’heure où les entreprises continuent d’intégrer de nouveaux produits et d’entreprendre des projets d’analyse de données sur diverses plateformes et systèmes cloud, elles demeurent confrontées à une myriade de défis. Avec les dernières fonctionnalités de la Plateforme Denodo, toutes les parties prenantes peuvent s’appuyer sur une source sûre de données fiables, pour un accès optimisé aux Cloud et aux Data Lakes, garantissant une performance de haut niveau. En favorisant le libre-service de la BI, de la Data Science, de l’intégration des données hybride/multi-cloud, et des services de données d’entreprise, Denodo repousse constamment les limites de la gestion des données via une approche logique.

Libre-Service pour les équipes métiers

Les majorations significatives apportées à la plateforme Denodo donneront aux entreprises les moyens de :

Démocratiser l’usage des données avec l’aide de l’IA générative en autorisant les professionnels à converser avec leurs données dans un langage naturel, sans avoir besoin de compétences SQL ou d’accès à des outils de BI. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des intégrations préétablies avec ChatGPT et Azure OpenAI, garantissant un accès en langage naturel à tous les jeux de données gérés et fournis par la Plateforme Denodo.

Renforcer le développement de produits de données en libre-service en accordant aux équipes métiers la puissance de créer et de proposer leurs propres produits de data pour favoriser la collaboration et le partage de données en interne et avec l’extérieur de l’entreprise. Les utilisateurs de données ont la privilège à créer, fournir et partager leurs jeux de données directement dans le Denodo Data Catalog en se servant des assistants de création de vue via le glisser-déposer et d’un shell SQL intégré. Les workflows de demande d’accès aux data peuvent désormais être disponibles dans le Denodo Data Catalog, donnant aux propriétaires de données la possibilité de répondre rapidement aux requêtes et de disposer d’une visibilité étendue sur l’utilisation des données sensibles, afin d’harmoniser l’accès aux données et leur gouvernance.

Gestion des coûts avec FinOps

Le nouveau tableau de bord FinOps contribue à la réduction des coûts du cloud via un contrôle des dépenses et une optimisation des charges de travail, y compris les coûts de calcul et de transit des données sur les différentes bases de données, data lakes, et autres plateformes employées au sein de l’entreprise et dans le cloud. Le nouveau tableau de bord FinOps de la Plateforme Denodo fournit aux équipes opérationnelles et aux professionnels de la finance des informations et des rapports sur les différents coûts engagés, issus des charges de travail de données analytiques et opérationnelles gérées par le système.

Utilisation des big data et le traitement en parallélisme massif

Démocratiser l’analyse des big data, et améliore la rentabilité en optimisant les charges de travail de traitement des données tant pour la performance que pour le coût alors que les volumes de données augmentent. Denodo propose maintenant des fonctionnalités de traitement en parallélisme massivement massif (MPP) basées sur Presto, le moteur de requêtes SQL parallèle open-source, pour améliorer les performances lors du traitement de grands volumes de données.Alors que ces fonctionnalités MPP, intégrées notamment au catalogue de données et à l’IA générative, sont destinées à décupler l’usage des big data par les utilisateurs professionnels, elles ne requièrent pas une certaine expertise en SQL ou en analyse avancée pour être manipulés.

Contrôle d’accès et conformité

Pour simplifier le contrôle d’accès à toutes les données et accélérer la mise en conformité de la confidentialité à un niveau entrepreneurial, les propriétaires de ces données peuvent désormais réguler l’accès aux produits de leurs données en recourant aux contrôles d’accès indirects des vues dérivées. Indispensables lors du partage des données et des déploiements multi-locataires, ces politique d’accès se basent sur les détails de la session client de l’utilisateur et favorisent ainsi la souveraineté des données ainsi que d’autres capacités de conformité dépendant de la localisation. Par ailleurs, il serait dorénavant possible pour les étiquettes et les classifications sécuritaires d’être harmonisées automatiquement avec les outils de gouvernance des données tels que Collibra.

La vision d’Albert Pan

Albert Pan, le Vice-Président Exécutif et Directeur Technique de Denodo, estime que « de plus en plus d’entreprises agissent en faveur de projets impliquant le partage de données, l’analyse, l’IA générative et d’autres capacités et elles sont d’ores et déjà sur la voie des principes de gestion de données distribuées en recourant au maillage et au tissu de données pour optimiser l’efficacité, capitaliser sur les actifs existants, minimiser les risques et effectuer des analyses supérieures. « Les améliorations que nous avons apportées à Denodo Platform sont conçues pour renforcer la sécurité des données de ces entreprises, exploiter l’IA afin de faciliter le libre-service des équipes commerciales et parvenir finalement à contrôler les opérations financières pour améliorer les performances et leurs résultats net. »

Nous vous invitons à visualiser cette video pour un petit aperçu du Denodo Plateform 8.0.

Communiqué de presse du 08 Novembre 2023