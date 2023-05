Elon Musk a annoncé son proejt TruthGPT, une IA destinée à chercher la vérité, lors d’une interview avec Fox News. L’entrepreneur croit que la recherche de la vérité par l’IA la convaincra de la positivité de l’humanité, s’opposant ainsi implicitement à OpenAI et ChatGPT.

Au cours d’une interview, le milliardaire a déclaré travailler sur une IA cherchant la vérité ultime et cherchant à comprendre la nature de l’univers. Elon Musk a créé TruthGPT, un chatbot IA qui suscite beaucoup d’intérêt en ligne. Alors que l’IA continue de progresser à un rythme vertigineux, quel est le but de Musk pour cette nouvelle IA et comment se différencie-t-elle des outils existants ? Il convient de découvrir ce qu’il est nécessaire de savoir sur TruthGPT sur le monde de l’IA.

Qu’est-ce que TruthGPT ?

TruthGPT est un chatbot nouvellement créé par Elon Musk, basé sur la technologie GPT. Bien qu’il ait cofondé OpenAI, les créateurs de ChatGPT, il a critiqué l’application et l’entreprise pour être devenue une entreprise à source fermée, à profit maximum et contrôlée par Microsoft. C’est pourquoi il a créé cette IA, conçu pour offrir une « vérité impartiale » dans ses réponses, sans être « politiquement correct ». Le chatbot utilise des données provenant d’un large éventail de sources crédibles et alternatives pour étayer ses affirmations. Selon lui, c’est le « besoin » actuel en matière d’IA.

Pour Musk, TruthGPT est une « IA à la recherche de la vérité maximale qui tente de comprendre la nature de l’univers ». Il a également affirmé que cette IA serait la plus sûre, car elle ne chercherait pas à anéantir les humains, qui sont une partie intéressante de l’univers. Ces déclarations ont suscité un grand intérêt en ligne et ont soulevé des questions sur l’impact potentiel de TruthGPT sur le monde de l’IA.

Il est encore trop tôt pour évaluer le fonctionnement pratique de l’IA. Cependant, une réponse impartiale d’un chatbot pourrait avoir un impact significatif sur l’utilisation future de l’IA. Cependant, il est important de noter que les critiques ont souligné les risques d’une IA qui prétend offrir une vérité impartiale, car cela peut être sujet à des biais cachés. De plus, il est possible que la technologie soit mal utilisée pour propager de fausses informations ou des théories du complot.

Pourquoi Elon Musk construit-il ?

Lors d’une interview avec Fox News, Elon Musk a exprimé ses préoccupations quant aux chatbots d’IA. En effet, il estime que les gens dépendent de plus en plus de ces outils émergents pour obtenir des informations. De plus, il s’inquiète de la façon dont les grandes entreprises d’IA peuvent perpétuer les préjugés et la désinformation. Il a souligné la possibilité d’une apocalypse de l’IA, où les systèmes d’IA pourraient prendre le contrôle de notre vie quotidienne. En conséquence, il a critiqué des entreprises comme OpenAI et Google pour ne pas en faire assez dans les domaines de la sécurité de l’IA. Il les a également critiquées pour ne pas en faire assez dans la protection contre la désinformation.

Dans ce contexte, le milliardaire propose une troisième force : TruthGPT. Ce chatbot cherche à fournir des informations aussi exactes que possible en utilisant un modèle d’IA. En créant cette intelligence artificielle, il veut contrer Bard de Google et ChatGPT d’OpenAI. Il espère ainsi répondre aux préoccupations liées à la sécurité et à la désinformation dans l’IA d’aujourd’hui. Le PDG de SpaceX et Tesla estime que l’IA va trop vite. Il appelle à ralentir et réévaluer la sécurité de l’IA avant qu’elle ne prenne le contrôle.

What we need is TruthGPT — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2023

L’entrepreneur a rédigé une lettre ouverte appelant à un moratoire sur le développement de modèles d’IA puissants. En particulier, il se montre très inquiet quant aux risques potentiels que l’IA peut poser à l’humanité. Il a donc décidé de prendre les choses en main en proposant TruthGPT. Ce grand modèle de langage (LLM) promet également de répondre à ces deux préoccupations. Si cette initiative aboutit, elle pourrait être une étape importante dans la sécurité et l’éthique de l’IA. Elle pourrait également contribuer à la lutte contre la désinformation et les préjugés.

Que peut faire avec cette IA ?

TruthGPT est un chatbot qui propose des réponses impartiales via une application Web et Telegram. En encourageant la croissance intellectuelle en défiant le récit standard, il offre une expérience utilisateur unique. L’application mobile propose un « mode question » et un « mode chat », ce qui permet aux utilisateurs d’interagir avec TruthGPT de différentes manières.

Contrairement à ChatGPT, les utilisateurs peuvent accéder à TruthGPT sans fournir d’informations personnelles, ce qui est un avantage significatif pour la confidentialité. Le chatbot est alimenté par une chaîne de blocs et propose sa propre crypto-monnaie $ TRUTH. De plus, il prévoit de proposer une collection NFT et des marchandises, offrant ainsi une gamme de services supplémentaires.

Cette initiative est une étape importante dans la sécurité et l’éthique de l’IA. Elle pourrait également contribuer à la lutte contre la désinformation et les préjugés en fournissant des informations impartiales. L’approche innovante de TruthGPT pour résoudre les défis liés à l’IA est prometteuse, car elle peut révolutionner la façon dont nous interagissons avec l’information en ligne. En fournissant des perspectives non biaisées pour encourager une pensée critique et créative, il peut aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées.

À quoi ressemblerait-il ?

Le nom TruthGPT suggère que son architecture sera similaire à ChatGPT. Elon Musk a aidé à assembler OpenAI et l’équipe qui a construit le modèle GPT de ChatGPT. Étant donné que l’architecture de GPT a été un succès technique et commercial, suivre une voie différente serait coûteux et long.

Cependant, le temps est essentiel pour Elon Musk s’il veut construire une IA qui peut rivaliser avec des modèles avancés dès que possible. Ainsi, TruthGPT ne sera peut-être pas radicalement différent des outils d’IA actuels. La précision d’un modèle d’IA dépend de ses données d’entraînement et de l’algorithme utilisé.

On ne sait pas comment les données de TruthGPT seraient obtenues. Le milliardaire préconise l’utilisation de données provenant de sources véridiques pour créer un LLM précis. Cependant, la vérité est subjective, ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l’être pour une autre.

Par conséquent, l’idée d’une IA cherchant la vérité maximale peut sembler impraticable. Néanmoins, la création d’un outil qui encourage la pensée critique et créative en fournissant des informations impartiales est une avancée dans le développement de l’IA. Atteindre la vérité absolue peut être impossible. Néanmoins, TruthGPT vise à fournir une perspective impartiale pour aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées.

Qu’est-ce que la pièce $ TRUTH ?

TruthGPT a créé $TRUTH, une crypto-monnaie alimentée par la blockchain. La principale fonction de $TRUTH est de permettre aux utilisateurs d’accéder à une version premium de TruthGPT. La monnaie numérique a des fonctionnalités supplémentaires pour les annonceurs. Ils peuvent cibler leur public avec des pièces $TRUTH et les détenteurs peuvent les miser pour en gagner davantage. Les détenteurs de $TRUTH peuvent également bénéficier de « réflexions », des gains passifs provenant de toute transaction effectuée avec cette monnaie numérique.

Est-ce que TruthGPT est une possibilité passionnante ?

Les plans d’Elon Musk pour TruthGPT sont admirables. Cependant, créer un modèle d’IA avec une incidence minime d’inexactitudes est difficile. Bien que l’on s’attende à ce qu’un milliardaire de la technologie soit capable de relever ce défi, la réalité peut être différente. Parfois, les paroles ne suffisent pas pour accomplir une tâche aussi ambitieuse. Cependant, cela ne signifie pas que l’initiative est vouée à l’échec. Au lieu de cela, cela souligne l’importance de la recherche et du développement continus dans le domaine de l’IA pour atteindre l’objectif d’une intelligence artificielle impartiale et véridique.

TruthGPT doit devenir une alternative transparente à ChatGPT

Le patron de Tesla considère la politique de modération d’OpenAI comme « un danger mortel » à cause de son manque de neutralité. Elon Musk, connu pour ses ambitions dans le domaine de l’IA, a dévoilé TruthGPT, un modèle d’IA alternatif et décentralisé à ChatGPT. Le projet vise à réduire la propagation de la désinformation sur Internet. Il fournit des informations honnêtes et exactes sur n’importe quel sujet sans intervention humaine ni parti pris. Bien que saluée pour son ambition, cette initiative a suscité des inquiétudes quant au potentiel de la technologie à des fins malveillantes. Le milliardaire a exprimé des inquiétudes quant à la transparence et à la décentralisation des modèles d’IA développés par d’autres entreprises, notamment OpenAI. En réaction, il a créé sa propre entreprise d’IA, X.AI, qui devrait rivaliser avec OpenAI et ChatGPT.

Cependant, des critiques ont émis des préoccupations éthiques, sociales et techniques concernant l’impact potentiel de TruthGPT. Ils ont fait valoir que la création d’un modèle d’IA vraiment impartial et transparent pourrait être impossible et que la technologie pourrait également être utilisée à des fins néfastes. Malgré ces préoccupations, Musk reste déterminé à poursuivre sa mission pour l’IA éthique et transparente. Il voit en TruthGPT l’opportunité de créer un modèle d’IA capable de fournir une vérité qu’il juge digne d’être révélée.