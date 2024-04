Épargner pour vivre de ses rentes : un objectif ambitieux mais réalisable

Pour ne plus avoir besoin de travailler en France en 2024 et bénéficier d'un revenu mensuel net de 1 930 euros (le revenu disponible brut médian selon l'Insee), il faudrait avoir accumulé un patrimoine financier d'environ 870 000 euros en visant un rendement annuel moyen de 4%.

Pouvoir vivre confortablement sans devoir travailler, voilà un rêve partagé par de nombreux Français. Si cela peut paraître inaccessible pour certains, d'autres préfèrent y voir un défi motivant qui nécessite de la persévérance et de la rigueur.

Se constituer un capital suffisant

Pour bénéficier d'un revenu mensuel net équivalent au revenu médian français, soit environ 1 930 euros, il faudrait disposer d'un patrimoine financier avoisinant les 870 000 euros. Un montant qui peut sembler astronomique, mais qui devient envisageable grâce à l'épargne et à la capitalisation des intérêts.

En visant un rendement annuel réaliste de 4% sur des placements diversifiés, ce capital permettrait de dégager un revenu annuel de 34 800 euros. Après déduction des prélèvements fiscaux de 30% sur les revenus du capital, il resterait environ 24 360 euros net par an, soit un peu plus de 1 930 euros mensuels.

Adopter une stratégie d'épargne sur le long terme

Pour atteindre cet objectif, la clé réside dans l'épargne régulière sur une période prolongée, profitant ainsi des effets bénéfiques des intérêts composés. Concrètement, il faudrait mettre de côté environ 5 500 euros par mois pendant 10 ans, 3 300 euros pendant 15 ans, 2 200 euros pendant 20 ans, 1 500 euros pendant 25 ans ou encore 1 100 euros pendant 30 ans.

Si ces montants peuvent paraître colossaux, il convient de garder à l'esprit que l'objectif est d'accéder à une réelle indépendance financière avec un niveau de vie confortable. Même avec des ambitions plus modestes, une épargne régulière permet d'améliorer significativement ses revenus futurs.

Se faire accompagner par des professionnels

Bien entendu, ces projections restent indicatives, les rendements réels pouvant varier en fonction des conditions de marché. C'est pourquoi il est primordial de se faire conseiller par des experts pour définir une stratégie d'investissement adaptée à sa situation personnelle et à ses objectifs.

Les conseillers en gestion de patrimoine pourront vous guider dans la construction d'un portefeuille diversifié, réparti entre différentes classes d'actifs (actions, obligations, immobilier…) et vous accompagner dans la durée pour ajuster votre stratégie en fonction de l'évolution des marchés et de vos besoins.

Avec de la détermination et en suivant une stratégie bien définie, le rêve de ne plus avoir à travailler pour vivre peut ainsi devenir réalité. Une perspective motivante qui mérite quelques efforts et sacrifices.

