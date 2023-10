ChatGPT révèle les 3 cryptomonnaies à acheter pour dégager un revenu passif

Selon ChatGPT, Ethereum, Tezos et Canardo sont les cryptomonnaies les plus rentables à l’heure actuelle. Le Staking des crypto-monnaies s’avère être une stratégie aux multiples facettes, s’articulant autour de divers réseaux et objectifs. Cependant, une constante demeure : les adeptes du Staking sont gratifiés de manière récurrente, proportionnellement à leurs mises sur le réseau ou l’application.

Cette récompense découle de la conversion des liquidités des investisseurs, qui bloquent leurs tokens selon des règles préétablies par le protocole qu’ils soutiennent. En échange, ils obtiennent le privilège de participer activement au système, que ce soit en qualité de validateur pour un consensus de preuve d’enjeu (PoS), en participant à la gouvernance du protocole, ou en fournissant des liquidités à des plateformes d’échange décentralisées, des services de prêt, ou des actifs garantis. Il convient également de noter que cette liquidité engendre des coûts, donnant naissance au concept de « revenu passif ».

Notons que les générateurs de textes alimentés par l’intelligence artificielle, tels que ChatGPT développé par OpenAI, se révèlent des alliés précieux pour assimiler rapidement des informations complexes. Ceci s’avère utile pour repérer des opportunités financières ou pour distinguer les projets les plus prometteurs parmi une multitude de choix.

Dans ce contexte, le 7 octobre, Finbold a interrogé ChatGPT-4 pour connaître ses recommandations en matière de cryptomonnaies. Parmi ses choix, l’intelligence artificielle a mis en avant Ethereum (ETH), Tezos (XTZ), et Cardano (ADA), les désignant comme les cryptos les plus prisées par les détenteurs pour générer des récompenses régulières.

Ethereum : un véritable pilier de la blockchain

Ethereum, une figure emblématique de l’univers des crypto-monnaies, ne manque pas de susciter l’attention. Cette blockchain adopte une approche de consensus Proof of Stake (PoS). Sa transition vers Ethereum 2.0 a ouvert la voie au staking de cryptomonnaies selon ChatGPT. Les détenteurs d’ETH ont ainsi la possibilité de contribuer à la sécurité et à la gouvernance du réseau en misant leurs jetons, obtenant ainsi des récompenses en contrepartie.

Selon les données de StakingRewards.com, miser sur l’ETH pour devenir un validateur Ethereum procure un rendement annuel d’environ 3,71 % du montant misé. De plus, le site calcule un « taux de récompense réel », ajusté pour prendre en compte l’inflation à long terme du jeton, lequel se situe à 3,34 % par an pour Ethereum.

Au moment de la publication, un impressionnant montant de 44,57 milliards de dollars était engagé dans le staking sur Ethereum. Ce qui équivaut à 22,15 % de la capitalisation boursière de l’ETH, s’élevant à 200,74 milliards de dollars. De surcroît, au cours des dernières 24 heures, le volume de jetons engagés dans le réseau a connu une augmentation remarquable de près de 14 %.

Tezos staking : ChatGPT dévoile le rendement en évolution permanente de ces cryptomonnaies

Tezos, une plateforme blockchain à part entière, s’inscrit également dans la course au staking. Cela grâce à son mécanisme de consensus PoS. Les détenteurs de XTZ peuvent miser leurs jetons et participer activement à la gouvernance du réseau, tout en récoltant des récompenses pour leurs efforts.

En ce qui concerne le rendement, actuellement, les investisseurs qui jalonnent XTZ peuvent espérer un taux annuel d’environ 5,18 % sur leur mise. Cependant, une analyse plus approfondie réalisée par StakingRewards.com. L’étude révèle un « taux de récompense réel » bien plus modeste. C’est-à-dire un revenus passif d’un ordre de 0,92 % après prise en compte de l’inflation symbolique.

Il est important de souligner qu’au cours des dernières 24 heures, les détenteurs de Tezos ont réduit leurs jetons de 17,17 %. Malgré une capitalisation boursière de 644,87 millions de dollars au moment de la publication, une impressionnante proportion de 71,79 % de cette somme est engagée dans le XTZ staké. Ce qui fait un total de 476,16 millions de dollars.

On commence cette nouvelle semaine avec les prix des cryptomonnaies :$BTC : 27 889$ (+0,06%)$ETH : 1632$ (-0,04%)



Fear & Greed Index :#BTC : 50 (identique à hier)#ETH : 49 (identique à hier) pic.twitter.com/89QEHHLwuG — Alan (@AlanTradingYT) October 9, 2023

Le staking sur Cardano : un aperçu des récompenses et des tendances actuelles

Cardano, une autre crypto-monnaie populaire, mise également sur le consensus PoS pour opérer. Les détenteurs d’ADA ont la possibilité de participer au processus de validation et de création de blocs en misant leurs jetons sur le réseau Cardano.

Selon les données de StakingRewards.com recueillies par Finbold, le réseau Cardano récompense actuellement ses participants à hauteur de près de 3 % par an. Toutefois, ce taux connaît une baisse significative lorsqu’il est ajusté en fonction de l’inflation symbolique d’ADA. Elle se situant alors à un modeste 0,39 % en termes de récompense à long terme.

Avec une capitalisation boursière estimée à 6,08 milliards de dollars pour ADA, les acteurs impliqués dans Cardano détiennent une part significative. Cette dernière repréente environ 63,32 % de la capitalisation boursière globale de sa crypto-monnaie native.

Au moment de la rédaction, la tendance du staking semble connaître une réduction similaire à celle de Tezos. La diminution de l’engagement s’éleve à près de 12,9 %. Cette tendance à la sortie pourrait refléter divers facteurs. Notamment des évolutions sur le marché ou des ajustements dans les stratégies d’investissement des détenteurs de Cardano. Une observation attentive de ces mouvements est essentielle pour comprendre l’évolution de la participation au staking. Mais aussi son impact sur l’écosystème Cardano.