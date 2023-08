Erling Haaland : les stats et data folles qui prouvent qu’il est surhumain

Il y a quelque temps, nous avons recueilli toutes les statistiques extravagantes depuis le début de carrière d’Erling Haaland en Premier League. À chaque match, il rend ses adversaires terriblement obsolètes, une situation embarrassante apparemment.

Il convient de rappeler qu’Erling Haaland a accompli toutes ses réalisations avec un nombre limité de touches de balle. Ce qui fait de lui le seul joueur de l’histoire à avoir marqué près d’un but par match. Les faits soulèvent en effet des questions du côté des fans.

Les statistiques grotesques d’Erling Haaland en Premier League

Erling Haaland a marqué 36 buts lors de ses 35 premières apparitions en Premier League. C’est un nouveau record pour le plus grand nombre de buts marqués en une seule saison. Le record était précédemment détenu par Andy Cole et Alan Shearer, tous deux ayant marqué 42 buts en 42 campagnes.

Depuis la saison 1966/67, lorsque Ron Davies a inscrit 37 buts pour Southampton, aucun joueur n’avait réussi à marquer plus de buts lors d’une saison de championnat anglais de haut niveau que les 36 buts d’Haaland.

Par ailleurs, en accumulant un total de 52 buts toutes compétitions confondues, Erling Haaland a également battu le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison par un joueur de Premier League, dépassant largement les 44 buts de Mo Salah en 2017/18 et Ruud van Nistelrooy en 2002/03.

Erling Haaland surhumain : est-il le meilleur joueur de Premier League ?

En 2022/23, Erling Haaland a marqué un total de 52 buts dans toutes les compétitions. Il est donc le deuxième meilleur buteur de l’histoire du football anglais de haut niveau sur une seule saison. Il se place juste derrière Dixie Dean qui avait inscrit 63 buts pour Everton en 1927/28.

En Premier League, Haaland a marqué 36 buts. Ce qui lui a valu le Golden Boot avec une avance impressionnante de six buts sur son plus proche rival Harry Kane. Ce dernier a inscrit un total de 30 buts, établissant également un record personnel. Kane est le seul joueur qui se rapproche du record de buts de Haaland, avec Ivan Toney en troisième position avec 20 buts.

Malgré ses débuts en Premier League en août, Haaland a réussi à terminer deuxième au classement des meilleurs buteurs de la compétition pour l’année 2022 (Harry Kane toujours en tête de classement). Cette performance remarquable témoigne du talent exceptionnel d’Erling Haaland en tant que buteur de classe mondiale.

Haaland vs Messi et Ronaldo

Erling Haaland se distingue par ses performances exceptionnelles en Ligue des champions. Avec deux tours du chapeau, il se place parmi une élite de joueurs ayant inscrit plus de hat tricks dans cette compétition. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en ont marqué 8 chacun. Robert Lewandowski en a marqué 6, tandis que Karim Benzema a inscrit 4. Mario Gomez, Filippo Inzaghi, Luiz Adriano et Neymar n’en ont marqué que 3.

En ce qui concerne le nombre total de buts marqués en Coupe d’Europe, Haaland est également remarquable. Il se classe parmi les 20 meilleurs buteurs de la compétition. Dans le cadre spécifique de la Ligue des champions, il figure parmi les 17 joueurs ayant marqué le plus grand nombre de buts. Ces stats et ces data folles soulignent le talent et le potentiel d’Erling Haaland en tant que joueur d’élite sur la scène européenne.