Mais pourquoi Google Search est devenu nul ? Une étude révèle un problème

Récemment, des spécialistes ont analysé la pertinence et la qualité des résultats de Google Search. Et leurs conclusions sont inquiétantes. Selon cette dernière étude, Google n’arrive plus à combler ses utilisateurs. Le moteur de recherche de référence est actuellement en déclin.

La majorité des internautes a toujours utilisé Google Search pour satisfaire leurs attentes. Toutefois, la spécificité n’est plus au rendez-vous. Les résultats de recherche laissent à désirer. En effet, les contenus sponsorisés inondent la première page. Dans la majorité de cas, ce sont des liens d’affiliations. Si un internaute veut dénicher un article particulier, il doit fouiller dans les bas de page. Une situation pénible pour certains utilisateurs.

Le référencement commence à montrer des failles

Des chercheurs de l’Université de Leipzig, de Bauhaus, et des analystes de données et d’IA se sont associés pour mener cette étude. Ils ont utilisé 7392 termes de recherche classiques. Ces experts se sont focalisés sur des avis de produits. Comme à son habitude, Google Search a donné les résultats les plus optimisés. Toutefois, la qualité des textes a été décevante. Ces contenus sont bourrés de liens d’affiliations, et des images attirantes.

« Le référencement est une bataille constante et nous constatons des schémas répétés de spam d’avis entrant et sortant des résultats alors que les moteurs de recherche et ingénieurs SEO ajustent à tour de rôle leurs paramètres » extrait de l’étude.

Google a affirmé qu’il va corriger ce problème au plus vite. L’entreprise compte modifier ses algorithmes pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Mais l’étude a encore révélé une nouvelle inquiétante.

« Ces changements conduisent souvent à un effet positif temporaire ». Selon les chercheurs, les créateurs de contenu sponsorisé trouvent toujours les moyens de contourner l’approche de Google.

Toutefois, Google Search reste en général un moteur de recherche de référence. Comparée à Bing, ou à DuckDuckGo, l’entreprise américaine fournit de meilleurs résultats.

Google n’a pas tardé à réagir

« Cette étude particulière s’est concentrée sur le contenu des avis sur les produits, et elle ne reflète pas la qualité globale et l’utilité de la recherche pour les milliards de requêtes que nous voyons chaque jour. Nous avons lancé des améliorations spécifiques pour résoudre ces problèmes » un porte-parole de Google.

Des spécialistes vont alors examiner les sites Web pour améliorer Google Search. Ils vont se centraliser sur des surveillances constantes afin de fournir les meilleurs résultats possibles.

Pourtant, certains experts ne sont pas convaincus de ces approches de Google, malgré la modification des résultats.

« Google s’est amélioré dans certains domaines, mais dans d’autres, la situation s’est dégradée » Lily Ray, directrice principale du référencement et responsable de la recherche organique chez Amsive Digital.

La tâche est désormais difficile pour Google. En effet, il ne peut pas se passer du référencement pour classer les issues de recherche. Pourtant, certains sites trouvent toujours des moyens pour manipuler cette approche. Les contenus de mauvaise qualité vont alors inonder les premières pages.

Les internautes attendent une méthode efficace pour corriger définitivement cette situation. De son côté, Google a encore l’intention de satisfaire les utilisateurs.