Dark Web : comment cet étudiant a géré le plus gros marché noir d’Allemagne

Un jeune étudiant en Bavière a été identifié comme étant l’administrateur de DiDW, le plus grand marché noir d’Allemagne. Les vendeurs sur la plateforme commercialisaient principalement toutes sortes de drogues et des armes.

DiDW : du forum de discussion au marché noir

Deutschland im Deep Web (DiDW) est un forum de discussion allemand hébergé sur le Dark Web. Avant sa fermeture cette année, le site a connu trois versions. La première (l’original) ayant été développée et gérée par Luckyspax, une icône allemande du Darknet.

Luckyspax a lancé son forum de discussion en 2013 avec comme crédo la liberté d’expression. Mais le forum n’est pas qu’un espace de partage et de discussion. Il héberge également des vendeurs d’armes, de drogues, etc.

En 2016, un jeune homme de 18 ans a tué neuf personnes et en a blessé cinq autres dans un centre commercial de Munich. L’enquête a révélé que le tueur s’est procuré les armes auprès du marché noir DiDW, considéré comme le plus grand d’Allemagne. Après enquête, Luckyspax a été arrêté puis incarcéré en 2017

Dans la foulée, le site a été fermé. Un an plus tard, une seconde version de DiDW réapparaît sur le Dark Web avec comme slogan « Pas de contrôle, tout est permis ». Le site a fermé sans aucune intervention policière en 2019. Une dizaine de jours plus tard, la troisième version est en ligne.

Un jeune étudiant derrière le plus grand marché noir d’Allemagne

Avec la mise en ligne de la troisième de DiDW, les autorités reprennent les investigations pour tenter de débusquer l’administrateur. Il a fallu cinq ans pour trouver et appréhender celui qui est à la tête du site considéré comme le plus grand marché noir d’Allemagne.

Le suspect est un jeune étudiant en Bavière, âgé de 22 ans. Il a été arrêté en octobre 2022 et fait face à plusieurs chefs d’accusation. Il est entre autres accusé d’avoir exploité une plateforme de commerce illicite et encourt jusqu’à dix ans de prison.

Les autorités n’ont livré aucun détail supplémentaire sur le prévenu mais son profil rappelle celui de Luckyspax, de son vrai nom Alexander U. C’était un jeune informaticien, âgé de 31 ans au moment de son arrestation.

Selon l’Office fédéral allemand de la police criminelle (BKA), les autorités ont mis DiDW hors ligne en mars 2022. Le site comptait 16 000 utilisateurs enregistrés, dont 72 vendeurs. Ces derniers enregistraient de gros volumes de transaction dans le commerce d’armes et de drogues. Ils utilisaient le système d’entiercement pour les paiements afin de brouiller les pistes.