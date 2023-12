Robots français : la plus grande exposition de tous les temps ouvre ses portes

Versailles se met à l’heure japonaise pour un voyage dans le temps et vous emmène à la rencontre des héros des mechas. Jusqu’au mois de février, une exposition organisée dans l’un des espaces du château vous donne l’opportunité d’apprécier toute une collection française de robots mythiques, héros de ces dessins animés de sciences-fictions japonaises.

Robots de sciences-fictions : une exposition sous le signe de la nostalgie

Dans les annales de l’histoire des animes japonais, peu de noms résonnent aussi profondément que Goldorak, mais aussi Albator, Capitaine Flame, Astroboy, Mazinger, Gundam, Macross, Evangelion…

Les enfants (désormais adultes et parents pour beaucoup) des générations X et Y connaissent bien ces héros des méchas, une catégorie de manga axée science-fiction mettant en vedette des personnages robotisés.

Ces dessins animés constituent non seulement un témoignage de l’âge d’or du mecha (et plus globalement du manga), mais également un pont culturel entre le Japon et le reste du monde, dont la France qui est un friand consommateurs de ces productions depuis les années 80.

Pour les nostalgiques et les parents qui souhaitent faire découvrir ces robots à leurs enfants, Versailles reçoit une exposition autour de ces personnages mythiques depuis le 23 décembre dernier et jusqu’au 25 février 2024.

L’exposition baptisée « Robots, émergence d’une culture japonaise », a pris place à l’Espace Richaud, l’ancien hôpital royal du château de Versailles. L’événement vous permet de découvrir près de 300 pièces, allant des petites figurines aux robots géants.

La collection privée d’un passionné

Le succès phénoménal du mecha a permis l’émergence d’une nouvelle tendance, celle des robots géants à l’effigie des héros des animes, souvent utilisés comme mascotte lors des événements. Il y a aussi eu le boom des produits dérivés, dont des figurines de toutes les tailles qui ont envahi les chambres d’enfants (et des ados).

Certains des plus grands passionnés de manga, et plus particulièrement de mechas ont commencé à collectionner ces objets et jouets, à l’image de Baptiste Caillaud, 48 ans, qui a commencé sa collection à son adolescence (mais qui s’est passionné pour cet univers depuis son enfance !).

Aujourd’hui, Caillaud possède des centaines de pièces d’exception, accumulées entre 1967 et 2001, qu’il expose partout en France depuis des années. Actuellement, ses robots géants attendent les fans au château de Versailles, un cadre qui tranche avec l’esprit science-fiction de l’exposition.

Goldorak, Ulysse 31, Bioman… La plus importante collection française de robots japonais des années 70 et 80 exposée à Versailleshttps://t.co/qMJ43AdUxJ — franceinfo (@franceinfo) December 24, 2023

Avec cette exposition, replongez dans une époque où les robots géants régnaient sur les écrans et l’imagination des téléspectateurs. Les fans de longue date et les nouveaux venus auront l’opportunité de voir leurs héros de visu, en vrai.

Pendant les vacances de Noël, l’exposition vous attend du mardi au samedi de 12 h à 19 h et le week-end de 10 h à 19 h. Attention, les portes ferment à 16h le 31 décembre. À partir du 10 janvier, l’expo est ouverte du mercredi au vendredi de 12 h à 19 h et le week-end de 10 h à 19 h.