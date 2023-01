Pourquoi faire appelle à une agence digitale 360° ?

L’avènement du numérique a révolutionné le monde de la communication et de la publicité en particulier. Il a fait du web le premier espace d’échanges à l’échelle mondiale. Pratiquement, la multiplicité des canaux permettant aux entreprises de communiquer avec leurs cibles a changé la donne. Dans un tel contexte, la contribution d’une agence digitale 360° devient indispensable.

C’est quoi une agence digitale 360° ?

Le développement de l’Internet oblige les entreprises qui veulent rester dans la partie à adapter leur stratégie marketing. Ces dernières doivent en effet étendre leur stratégie à l’utilisation des technologies numériques. C’est là qu’une agence digitale 360° comme https://smart-impact.ch entre en jeu. Elle apporte son expertise pour accompagner les entreprises suisses sur la voie de la réussite.

Une agence 360° met en place et met en œuvre une stratégie marketing pour développer les activités d’une entreprise. Le concept « 360° » sous-entend l’exploitation de tous les canaux possibles pour promouvoir les produits et l’image d’une entreprise. Il s’agit aussi bien des espaces publicitaires classiques (panneaux, spots…) que numériques.

Cependant, le qualificatif « digital » réduit considérablement les champs de travail d’une agence digitale 360°. Ce type d’agence est plutôt orienté vers le numérique. Il a comme spécialité la création de contenus digitaux.

Pour réussir sa mission, une agence digitale 360° doit maîtriser tous les aspects du travail. Cela va de la planification stratégique au développement d’une solution numérique comme les sites, les logiciels et les applications. Afin de donner une valeur ajoutée à ces produits, un autre service s’occupe exclusivement de la création de contenus. Ceux-ci comprennent les textes, les photos, les vidéos, le design… En bref, ce type d’agence s’occupe de toute une chaîne de travail.

Agence digitale 360° et développement de l’e-commerce

Internet représente un énorme potentiel de ventes grâce à plus de deux milliards d’internautes. Toutefois, la forte concurrence dans l’e-commerce oblige les entreprises à investir dans la publicité. Dans cette perspective, une agence digitale devient un allié incontournable pour une entreprise.

Pour assurer la visibilité d’une entreprise et de ses produits, une agence digitale 360° conçoit une stratégie marketing sur mesure. Avant la conception, elle évalue le secteur et le type de produits de l’entreprise. Cela permet de mieux identifier et de mieux cerner la cible. L’analyse des mots-clés donne en général un aperçu des tendances sur les moteurs de recherche. Elle offre une piste dans la conception de la stratégie marketing.

En principe, on obtient après cette étape assez d’éléments pour concevoir une stratégie marketing. L’étape suivante consiste à choisir la bonne plateforme de vente. Pour commencer, des plateformes comme Shopify ou WooCommerce permettent de lancer une activité e-commerce en toute simplicité. Cependant, l’investissement dans un site « open source » s’avère parfois payant. Un tel choix contribue à mieux entretenir l’image de l’entreprise et à booster les ventes.

Avant de faire un choix, il faut évaluer la pertinence des options. Une plateforme SaaS est par exemple à double tranchant. Elle assure une certaine visibilité, mais représente un risque de saturation de produits. Grâce à son expertise, l’agence peut prendre le devant en fonction de la réputation de l’entreprise et de ses produits. Si un site web convient mieux au développement de l’entreprise, une armada d’experts spécialisés en développement prend en charge l’opération.

Agence digitale 360° et la campagne marketing

Les réseaux sociaux et Internet comptent plus d’un milliard d’utilisateurs. Ils constituent un véritable vivier de prospects et de clients pour les entreprises. Pourtant, les taux d’engagement des plateformes comme Instagram et Facebook dépassent à peine le 1% selon les spécialistes. De même, le taux de conversion dans la vente en ligne atteint difficilement les 3%.

De tels chiffres illustrent la nécessité d’une campagne marketing pour booster les ventes en ligne. En effet, le potentiel est là, il reste à le transformer. En d’autres termes, il est relativement difficile de réaliser des ventes depuis ces plateformes, mais pas impossible. Pour faire le lien, l’agence digitale prend en charge la conception de la stratégie de communication. Une équipe de community management se charge ensuite de sa mise en œuvre sur les réseaux sociaux.

Grâce à son expertise, une agence digitale 360° basée en Suisse peut accompagner une entreprise dans le développement de sa réputation en ligne. De plus, les moteurs de recherche, en particulier Google, constituent la principale source de trafic pour les sites e-commerce.

Agence digitale 360° et la gestion des produits via un PIM

Dans un tel contexte, un investissement dans le référencement naturel devient stratégique. Il permet d’améliorer la notoriété d’une entreprise auprès de ces moteurs de recherches. La contribution de l’équipe chargée de la création de contenus d’une agence digitale devient alors capitale.

La tâche consiste notamment à planifier la stratégie en effectuant des analyses en amont. Cela passe par un audit technique, des analyses et du choix des mots-clés. L’agence dispose alors de toutes les données pour structurer le site pour une meilleure expérience utilisateur. Une création régulière de contenus et une veille technique systématique permettent d’entretenir la réputation d’une entreprise.

Une fois la vente lancée, une agence digitale 360° peut prendre en charge la Product Information Management (PIM) de l’entreprise. Ce dispositif permet de gérer de manière efficace la distribution multicanal des produits grâce à des données centralisées. Il représente une économie de temps et une augmentation de la compétitivité d’une entreprise. Cela permet notamment à une entreprise suisse basée de développer ses activités à travers le monde.