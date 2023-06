E-Whoring : les fausses prostituées inondent Twitter, attention arnaque !

L’univers du e-whoring sur Twitter est devenu le terrain de jeu des fausses prostituées. Cette prolifération inquiétante d’arnaques attire l’attention sur les dangers cachés derrière les profils séduisants.

Connu sous le nom d’E-Whoring, ce stratagème manipulateur vise à tromper les utilisateurs en se faisant passer pour de véritables travailleuses du sexe. Les escrocs utilisent astucieusement des profils attrayants et des méthodes de séduction pour attirer leurs cibles et les extorquer financièrement. Cette pratique dangereuse a connu une croissance alarmante, laissant les utilisateurs de Twitter vulnérables à ces imposteurs.

Prostitution sur Twitter : comment des escrocs piègent les utilisateurs ?

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a encouragé la résurgence de l’arnaque connue sous le nom de cyberprostitution. Cette nouvelle forme d’escroquerie fonctionne en employant des profils fictifs avec de fausses identités.

Le concept est clair : les malfaiteurs en ligne créent des personnages imaginaires. Ils utilisent des identités artificielles et des images empruntées sur les plateformes sociales. Cela leur permet de proposer des services moyennant rétribution.

Ainsi, les fraudeurs exigent de l’argent en échange de clichés intimes, de vidéos, voire de services sexuels. Les victimes procèdent à des transactions par le biais de services de paiement en ligne tels que PayPal. Cependant, elles ne bénéficient d’aucune compensation.

Certains individus malveillants franchissent même des étapes supplémentaires, car l’activité ne génère pas suffisamment de profits. Cela en raison du nombre considérable de victimes qui se rétractent avant de verser de l’argent. Par conséquent, certains escrocs recourent à des programmes automatisés de conversation. Tout ça, dans le but d’abuser des clients en leur donnant l’illusion d’une véritable interaction avec une personne.

[Thread]



Qui sont ceux qui se cachent derrière ces comptes ?



-« L’e-whoring », ce fléau qui inonde twitter-



(PARTIE 2) pic.twitter.com/wdrNLAWkFZ — Kibduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:3 (@Kidboubou) June 10, 2023

Prostituées et Twitter : de quelle manière les escrocs exploitent l’intimité en ligne ?

L’émergence de plateformes récentes telles que « MYM » ou « Onlyfans » a ouvert la voie à des opportunités pour les escrocs. Ces derniers qui vont profiter du contenu intime disponible sur ces sites. Ils exploitent les photos ou vidéos volées pour créer de faux profils et proposer de fausses prestations.

Cependant, il est fréquent que ces faux profils établissent le contact avec les victimes. Il offre une opportunité d’accéder à un compte « VIP » sur Snapchat ou Telegram, présentant des images intimes. De plus, les pirates proposent des rencontres « en personne » moyennant des frais qui varient de 50 euros à plus de 1 000 euros. Le paiement va ensuite être réglé via une carte prépayée ou PayPal. Cependant, les services de prostitution pour lesquels les clients victimes paient ne seront jamais effectués.

Un réseau hautement structuré de faux comptes, Twitter se cache en réalité, comparable à des agences publicitaires. Il est constitué de spécialistes en manipulation d’algorithmes doués dans la diffusion de contenu. Par ailleurs, selon les professionnels de la sécurité informatique, cela représente une véritable mécanisation de la cybercriminalité.

Comment se protéger des tromperies sur les réseaux sociaux et éviter les escrocs ?

Les tromperies sur les médias sociaux représentent un problème majeur au sein de notre société connectée. Avec la montée en popularité des plateformes de réseaux sociaux, les escrocs ont identifié de nouvelles opportunités pour exploiter la confiance des utilisateurs. Ces pratiques frauduleuses se manifestent sous diverses formes, allant des concours et loteries fictifs aux propositions d’investissement douteuses. Les fraudeurs utilisent fréquemment des tactiques de manipulation psychologique pour inciter les utilisateurs à divulguer leurs informations personnelles ou à effectuer des paiements frauduleux.

Cependant, les victimes se laissent souvent séduire par des offres attrayantes et des promesses de profits rapides, mais elles se retrouvent finalement dépouillées de leurs revenus durement gagnés. Afin de se protéger contre les arnaques sur les réseaux sociaux, il est crucial de demeurer vigilant et d’examiner attentivement la légitimité des offres ainsi que des individus avec lesquels nous interagissons en ligne. De plus, il est également recommandé d’adopter des paramètres de confidentialité stricts et de signaler tout contenu suspect aux administrateurs des plateformes.