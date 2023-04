Le FBI ferme Genesis, plaque tournante des données volées

Dans une opération récente, le FBI a fermé Genesis, un site Web connu pour être une plaque tournante pour les données volées. Cette action représente une victoire importante dans la lutte contre le vol de données sensibles. L’engagement continu du FBI à protéger les citoyens et les entreprises contre les cybercriminels reste perceptible.

Les autorités connaissaient Genesis Market comme l’un des principaux points de vente de données personnelles. L’opération a permis l’arrestation de plusieurs suspects et la saisie de serveurs et de données informatiques.

Cette fermeture marque une étape importante dans la lutte contre le cybercrime. Cela rappelle l’importance de la sécurité des données personnelles dans notre société de plus en plus connectée.

Le FBI démantèle Genesis Market dans l’opération « Cookie Monster »

Today, the #FBI successfully disrupted Genesis Market, a dark market allowing users to commit cybercrimes by targeting victims worldwide and selling their stolen digital fingerprints. Read more about this collective effort at https://t.co/ROptLN7Jdx pic.twitter.com/JyqQEO0RI8 — FBI (@FBI) April 5, 2023

Le manœuvre Cookie Monster menée par les autorités américaines et internationales a permis de mettre la main sur Genesis Market. Une célèbre plateforme de marché noir utilisée par les pirates informatiques pour acquérir des informations d’identification compromises. Le FBI a annoncé la semaine dernière le démantèlement de ce site et la saisie de ses domaines.

Cela grâce à l’émission d’un mandat par le tribunal américain couvrant la région orientale du Wisconsin. Cette opération a impliqué la participation de plusieurs pays européens et les autorités ont arrêté près de 120 personnes. Les forces de l’ordre ont mené 200 perquisitions dans le monde entier.

Genesis Market avait également affirmé qu’il mettrait régulièrement à jour les empreintes digitales des navigateurs. Par contre, cette actualisation reste possible si la plateforme a accès à un appareil compromis.

FBI ferme Genesis Market: plus de 80 millions d’identifiants volés!

Selon le FBI, les données volées de plus d’1,5 million d’ordinateurs infectés dans le monde entier ont été offertes par la plateforme Genesis Market. De plus, les escrocs ont piraté 80 millions d’identifiants de compte. Les bénéfices de cette place de marché illicite ont été estimés à moins 8,7 millions de dollars. De plus, la vente de ces identifiants volés a facilité la réalisation de cet acte malveillant. Le montant des pertes subies par les victimes pourrait s’élever à plusieurs dizaines de millions de dollars au total

Bien que Genesis Market soit impliqué dans de nombreux incidents cybercriminels pour des profits financiers, les autorités décident la fermeture de la plateforme. Le FBI a aussi arrêté un jeune homme de 20 ans soupçonné d’être à la tête du forum de piratage BreachForums, il y a quelques semaines.

Genesis Market : le marché noir en ligne des données volées

Genesis Market est un marché noir en ligne qui a été actif de 2019 à 2021. Il était principalement utilisé pour vendre des données volées, telles que des informations de carte de crédit, des adresses e-mail, des mots de passe, des identités volées, des documents gouvernementaux et des informations financières confidentielles. Genesis Market avait une interface conviviale et offrait des fonctionnalités. Par exemple, une option pour la recherche de produits, les commentaires, les évaluations et le support client.

Il est important de souligner que l’achat ou la vente de données volées est illégal et peut entraîner des poursuites criminelles. Il est essentiel de protéger vos informations personnelles en utilisant des mots de passe forts et en évitant de partager des informations sensibles en ligne.