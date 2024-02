La PS5 déjà presque morte ? Sony crée la stupéfaction

C’est bientôt la fin de la PS5, annonce un haut responsable de Sony. Il ne reste plus que trois à quatre ans à la console phare actuelle de la marque nippone.

Depuis le lancement de la PlayStation 5 en novembre 2020, Sony a vendu environ 46,6 millions d’exemplaires de sa console. Un nouveau modèle Slim est disponible sur le marché depuis novembre 2023. Mais chez Sony, on pense déjà à la fin de vie de la PS5, alors que les joueurs espèrent encore une future version Pro.

Naomi Matsuoka, le vice-président senior de Sony, a partagé davantage d’informations sur les futurs projets de la division de jeux vidéo de la compagnie. Le haut responsable a notamment évoqué le futur de la PlayStation 5.

« La phase finale de son cycle de vie », ce sont les propos que le magazine américain Bloomberg rapporte. Bien que ce ne soit pas encore la fin, cela y ressemble un peu. Matsuoka confirme ainsi que la puissante console nippone entame sa fin de cycle dès la prochaine année fiscale. Cette phase finale débutera en avril prochain.

Fin de la PS5 à cause de la baisse progressive des ventes

Bien qu’elle puisse être surprenante, l’annonce a tout ce qu’il y a de logique. En effet, il faut prendre en compte la durée de vie habituelle des consoles de salon de Sony. Dans les conditions actuelles, il semble donc probable que le constructeur lance le successeur de la PS5 en 2027 ou 2028.

Toujours d’après le vice-président senior de la compagnie, les ventes de la console devraient commencer à ralentir dès cette année. Cette situation poussera alors Sony vers une stratégie d’équilibre entre la rentabilité et les ventes.

D’autre part, avant la clôture au 31 mars de l’année fiscale, Sony a revu ses prévisions de ventes à la baisse. Le géant nippon de la tech pense ne vendre que 21 millions d’unités au lieu de 25 millions. Parallèlement, aucun jeu d’envergure de ses grosses licences n’est prévu avant avril 2025.

Alors la PS5 Pro ?

Il ne devrait donc pas y avoir de nouvelles sorties pour Spider-Man, dont le deuxième opus s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires. Cela est également vrai pour The Last of Us et God of War. Death Stranding, la prochaine création de Hideo Kojima prévue pour l’an prochain, ne devrait arriver qu’après avril.

Cependant, cela n’empêchera pas Sony de lancer de nouveaux jeux avec les petites licences, telles que Concord ou Fairgame$. De plus, les joueurs peuvent compter sur plusieurs exclusivités des éditeurs tiers, notamment Final Fantasy VII Rebirth ou Stellar Blade.

La fin de la PS5 est actée pour Sony. En revanche, les rumeurs insistent sur la sortie d’un nouveau modèle de la console. La fameuse PS5 Pro, dont les joueurs rêvent, devrait offrir des performances améliorées, notamment avec des CPU et GPU plus puissants. Mais à ce jour, le géant japonais du jeu vidéo n’a confirmé aucune de ces informations.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.