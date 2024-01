Il a créé la PS5 la plus laide du monde : Découvrez le résultat

Monter la PS5 avec les kits Deep Earth permettrait d’obtenir la version la plus laide de la console. C’est du moins ce que croit ce bloggeur américain.

Depuis novembre dernier, il est possible de personnaliser l’apparence de la PS5 avec les accessoires Deep Earth. Ces nouvelles pièces apportent une finition métallique en plus de changer la couleur de la console. En les combinant n’importe comment, Kyle Barr pense avoir obtenu la version la plus laide de la console de Sony.

La PS5 avec Deep Earth, ce sont trois nouveaux coloris

Il n’y a pas que le lecteur de disque qui soit amovible avec la dernière version plus mince de la PlayStation 5. Ses deux façades possèdent également des panneaux pouvant être retirés. À noter que chaque façade comporte deux panneaux amovibles. Cette caractéristique a sans doute motivé Sony de la nouvelle gamme d’accessoires Deep Earth.

Cette collection de kits pour la PS5 comprend trois nouveaux coloris pour la manette sans fil DualSense et les façades de la console. Ces options de couleur sont : le Volcanic Red enflammé, le Cobalt Blue captivant et le Sterling Silver élégant.

Pour information, les accessoires Volcanic Red et Cobalt Blue sont disponibles depuis le 3 novembre. Par ailleurs, les kits Sterling Silver ont débarqué le 26 janvier. D’autre part, une manette de la collection Deep Earth s’achète à partir de 74,99 euros. Il faut compter à partir de 59,99 euros pour les nouveaux panneaux de la console.

Volcanic Red ? Cobalt Blue ? Ou Sterling Silver ?

Le rouge métallique du Volcanic Red est de loin le coloris le plus intéressant de la collection Deep Earth. Il est vif avec un bel éclat profond qui se marie très bien avec toutes les conditions de luminosité. Que la lumière soit intense ou douce, elle mettra toujours en valeur la PS5 ou la manette Volcanic Red.

Le bleu du Cobalt Blue est également agréable. En revanche, sa finition satinée convient davantage à un fond sombre. En dernier, vient la PS5 argentée grâce au kit Sterling Silver. Cette version de la console évoque beaucoup l’acier nu. Le coloris fait d’ailleurs penser au Cybertruck, le pick-up électrique futuriste de Tesla.

Dans la mesure où le blanc monotone de la PS5 Slim vous fatigue, vous avez ainsi le choix entre ses trois options. À noter que les panneaux colorés Volcanic Red, Cobalt Blue et Sterling Silver se salissent moins rapidement que le blanc. Ce qui est déjà un atout pour les accessoires de Deep Earth.

Vraiment la PS5 la plus laide du monde ?

Quand Kyle Barr parle de la PS5 la plus laide du monde, il n’a pas recréé la console de Sony avec un nouveau format. C’est loin d’être un projet aussi ambitieux comme la PS5 Tiny de l’équipe de Not from Concentrate. Le bloggeur passionné de gaming a seulement mélangé les accessoires de la PS5.

En effet, Barr a combiné les différentes options de couleur pour avoir une console aux multiples couleurs. Le résultat final fait penser au logo de Windows, le système d’exploitation de Microsoft, de la version 3.1 à la version 7.

Rappelons que le logo de Windows a longtemps consisté en une fenêtre composée de quatre carreaux avec chacun sa couleur. Les façades de la PS5 personnalisée de Kyle Barr prennent cette structure.