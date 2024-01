PS5 : cet accessoire est adulé par les tricheurs, Sony l’a enfin bloqué

Cronus Zen, le gadget favori des tricheurs n’est plus qu’un souvenir. Sony vient d’interdire cet accessoire fétiche sur les jeux FPS. Effectivement, l’utilisateur peut programmer des scripts et des macros. Ces approches procurent un avantage considérable durant les parties en ligne.

Cronus Zen, le fameux adapteur USB magique, a chamboulé le monde du gaming. Cet accessoire permet d’utiliser plusieurs modèles de manette sur une console PS5 ou Xbox. Toutefois, certains gamers ont détourné cet usage. En effet, il est possible de programmer la fonctionnalité des manettes dans les paramètres du Cronus Zen. L’utilisateur peut alors effectuer des mouvements impensables durant les parties. Et cette situation impacte considérablement l’expérience de certains joueurs.

Un sérieux avantage pour les tricheurs

Les armes sans recul ont toujours été un fantasme dans le monde du FPS. Ajoutez à cela un aim assis supplémentaire. Que demander de plus ? Toutefois, vous profiterez aussi du Rapid Fire, et du Drop Shot. Sauter et tirer sur ces ennemis, en ne ratant pas la cible. Tels sont les apports du Cronus Zen pour les joueurs.

En effet, les joueurs peuvent programmer des macros avec cet accessoire. Il est alors plus facile de lancer des combinaisons de touche en quelques millisecondes.

Pourtant, ce ne sont pas des fonctionnalités par défaut. Il faut manipuler les paramètres pour arriver à ces objectifs. Et les tricheurs n’hésitent pas à les exploiter pour remporter une partie. Jusque-là, rien d’alarmant.

Par contre, les Games Packs du Cronus Games prennent en charge la majorité des jeux FPS de référence. Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends, etc. Plusieurs joueurs ont dénoncé les tricheurs sur ces jeux. Des spécialistes ont ensuite mené quelques investigations. Leurs conclusions ont été unanimes. Le Cronus Zen est la source de toutes ces triches sur les jeux FPS.

🚫 Le Cronus Zen n'est plus fonctionnel sur la Playstation 5 !



C'est un dispositif qui permettait de connecter n'importe quelle manette sur la console de Sony. Cela a pour conséquence une bonne et une mauvaise nouvelle pour les joueurs.



👍 Bonne nouvelle



— Gyzmo (@MrGyzmo84) January 25, 2024

Sony a enfin réagi face à Cronus Zen

Les tricheurs ont été surpris par la récente mise à jour de Sony. En effet, le Cronus Zen n’est plus compatible aux différentes séries de la PS5. Cette nouvelle marque la fin de l’ère de la tricherie sur les FPS.

Selon Sony, l’utilisation de cet accessoire provoquera « des déconnexions intempestives ». Toutefois, Cronus affirme que cette mise à jour n’est pas obligatoire. C’est peut-être la lumière au bout du tunnel pour certains adeptes. Et les spécialistes de Cronus Zen vont tenter de régler ce problème. Comme quoi, un bras de fer entre Sony et les tricheurs s’annonce. Qui va gagner ?

Encore une avancée dans la lutte contre les tricheurs

Sony vient d’entrer dans le combat contre les tricheurs. Le géant du gaming apporte alors sa contribution pour la cause avec le blocage du Cronus Zen. L’entreprise suit ainsi les pas de Microsoft. À noter que cette dernière a bloqué les manettes et les accessoires non officiels. Ubisoft a fait de même en 2023.

Dorénavant, les parties FPS seront de plus en plus équilibrées. Les triches seront de plus en plus rares. Place aux vrais affrontements, comme aux bons vieux temps.