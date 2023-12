Ils ont créé la PS5 Tiny qui est encore plus petite que la Slim : Voici la vidéo

Parce qu’ils trouvent la PS5 Slim encore trop grande, ils ont monté la PS5 Tiny. Ce modèle inédit de la console de Sony fait la taille d’un mini PC.

La PS5 Slim est 30 % moins volumineuse et 18 à 24 % plus légère que la version originelle. Mais ce n’est pas suffisant pour l’équipe de Not from Concentrate. La chaîne YouTube estime que Sony aurait pu mieux faire pour réduire la taille de la console. Dans une récente vidéo, elle présente la PS5 Tiny, sa console fait-maison beaucoup plus petite que la Slim.

La PS5 Slim est disponible en France

L’annonce officielle de Sony en octobre dernier venait mettre un terme à plusieurs mois de rumeurs. Le géant nippon du jeu vidéo avait dévoilé une nouvelle console plus compacte et plus légère que les seules versions disponibles à l’époque. Celle-ci est disponible en France depuis quelques jours.

Les joueurs auront donc le choix entre la PS5 Slim standard équipée d’un lecteur Blu-ray amovible et le modèle Digital Edition. Rappelons que ce lecteur est vendu séparément à 199,99 euros.

Bien que la nouvelle version soit moins encombrante que les précédents modèles, l’emballement n’est pas du côté des joueurs. Ces derniers en attendaient davantage de Sony, pour ne pas dire qu’ils sont déçus. Pour eux, le constructeur japonais aurait pu faire plus d’efforts pour miniaturiser sa console. Ce qui nous amène au modèle de NFC.

La conception de la PS5 Tiny

Erick, l’intervenant de la chaîne dans la vidéo de présentation, raconte la fabrication de cette version – non-officielle, évidemment – Ultra Slim de la PlayStation 5. Le travail est assez bluffant. La console est à peine plus grande qu’un gros disque dur externe ou un mini PC.

Ainsi, nous apprenons dans la vidéo que la conception de la PS5 Tiny s’est faite à partir du lecteur Blu-ray amovible. L’idée était d’en faire une unité externe, note Erick. L’équipe de NFC a ensuite eu recours à l’impression 3D pour fabriquer la coque de leur console miniaturisée.

Le défi consistait principalement à conserver le maximum de composants d’origine de la PS5. Mais la conception du modèle TINY a contraint au remplacement de certains éléments. Il a notamment fallu changer l’alimentation et le système de refroidissement.

Au-delà des limites de la miniaturisation

La chaîne Not for Concentrate est ainsi parvenue à obtenir une PlayStation 5 très compacte, mais parfaitement fonctionnelle. Vu la manière avec laquelle le processus de fabrication est montré dans la vidéo, la PS5 Tiny n’a pas dû être si compliquée que cela à monter. Ce bricolage remarquable montre que Sony aurait pu mieux faire.

Il est évident que les techniciens de NFC ont davantage travaillé le concept “Slim” que les ingénieurs de Sony. Le modèle Tiny ne ressemble même plus à la PS5. Sans le logo de PlayStation sur sa tranche frontale, personne ne saurait que c’est une console de jeu.

D’autre part, la PS5 Tiny repose sur un socle comportant deux supports pour manette placés de part et d’autre. Ils permettent également de recharger les contrôleurs.