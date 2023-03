Flutterwave : l’appli de fintech africaine dévalisée, quel impact pour les usagers ? 

Flutterwave, la startup de paiement en ligne en Afrique, a été piratée, entraînant la perte d’un fonds considérable de ses comptes. Cette attaque pourrait avoir un impact sur la confidentialité des données des clients et la situation financière de l’entreprise.

Flutterwave est l’une des entreprises les plus prometteuses du secteur des technologies financières sur le continent. La plateforme en ligne de l’entreprise permet de réaliser des transactions financières en ligne en Afrique et à l’international. Cependant, cette intrusion malveillante remet en question la sécurité de l’application et pourrait impacter la confiance des utilisateurs dans les services proposés par Flutterwave.

Flutterwave : une attaque majeure de piratage met en péril l’entreprise

Flutterwave, la startup africaine de paiement en ligne, a été récemment victime d’un piratage majeur. L’incident a engendré la perte de plus 4 millions de dollars de fonds. D’après Techpoint Africa, des individus inconnus ont effectué 63 transactions en début février, transférant des fonds vers 28 comptes différents. La société a réagi immédiatement pour récupérer les fonds perdus en sollicitant le gel des comptes de 27 institutions financières impliquées dans les transactions.

Pour rappel, Flutterwave est une entreprise de technologie financière africaine fondée en 2016 par deux entrepreneurs nigérians. Son objectif est de faciliter les transactions en ligne pour les entreprises et les particuliers en Afrique, en offrant une solution de paiement unifiée pour les marchands.

L’entreprise possède une plateforme de paiement pour les transactions internationales, permettant aux entreprises africaines de se connecter à des marchés mondiaux. Avec des partenariats avec des entreprises telles que Visa et Mastercard, Flutterwave est devenue l’une des principales entreprises de technologie financière en Afrique, offrant des services à plus de 290 000 entreprises dans 20 pays africains.

Quelles sont les éventuelles conséquences de l’attaque auprès des utilisateurs ?

Suite à cet incident, la société a déposé une motion pour que 107 comptes soient placés sous privilège afin d’empêcher les clients de retirer des fonds de ces comptes. Bien que la police enquête toujours sur l’incident, certains clients ont commencé à se plaindre de leurs comptes gelés, ce qui pourrait être lié à l’attaque.

Flutterwave devra faire face aux conséquences de cette attaque en termes de perte de confiance des clients et d’impact financier. En effet, cela peut avoir un impact sur la confidentialité des données des clients. Les pirates pourraient avoir accédé à des informations personnelles telles que les noms, les adresses et les numéros de téléphone.

En outre, l’attaque pourrait avoir un impact sur les revenus de l’entreprise et sa réputation sur le marché. Les clients peuvent demander des mesures de sécurité supplémentaires pour leurs comptes, ce qui pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour Flutterwave.

Flutterwave détecte une vulnérabilité potentielle malgré sa sécurité solide

Entre temps, Flutterwave a réfuté les allégations selon lesquelles elle a été victime d’une attaque de piratage. Les commentaires de l’entreprise suggèrent l’hypothèse que les clés des commerçants de Flutterwave avaient été compromises. Cela aurait lancé la rumeur selon laquelle des pirates ont pu accéder aux fonds des comptes de l’entreprise. Flutterwave a ajouté que sa sécurité était solide et qu’elle n’avait pas été piratée.

Cepedant, durant une inspection régulière de leur système de détection de fraudes, la compagnie a remarqué une tendance peu commune de transactions effectuées sur les comptes de certains utilisateurs.Selon la société africaine, une analyse immédiate effectuée par leur équipe a mis en lumière que certains utilisateurs, qui n’avaient pas activé tous les paramètres de sécurité recommandés, pouvaient potentiellement être exposés à des vulnérabilités.

Heureusement, les fonds des utilisateurs sont restés intacts et l’entreprise a consenti des investissements considérables dans des initiatives de sécurité afin de garantir la sécurité des données financières de ses clients. Flutterwave a confirmé son engagement à permettre la croissance des entreprises tout en garantissant la sécurité des informations financières.